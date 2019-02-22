【一分鐘看世界】港人秘魯遇險、中美有協議？沙特姊妹花滯港

早晨，今天是2月22日，星期五。 多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

港人秘魯遇險

秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica周二（19日）晚發生搶劫案，一班劫匪闖入酒店，挾持多名來自中國和美國的旅客，當地導遊Elias León不幸遭槍殺身亡。事發時有兩個本港旅行團入住涉事酒店，總共41名港人，所有港人安全，惟2人遭搶銀包護照。

涉事酒店曾獲雜誌《National Geographic Traveler》選為全球25間最佳生態酒店之一。酒店發表聲明指，對導遊Elías León離世感到悲痛，又指當地警方已護送受影響住客回酒店房，該集團已安排隊伍守衛酒店，加強保安……（按此閱讀更多）

秘魯豪華酒店遇劫港人旅行團遭挾持：圖為遇事酒店Inkaterra Reserva Amazonica，內部裝修豪華。（Inkaterra Reserva Amazonica網站）

中美有協議？

中美周四及周五（2月21日至22日）於華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商。路透社周四（21日）引述消息報道，中美現正就關鍵結構問題草擬6項諒解備忘錄及十項短期措施清單。外界估計雙方在有意見分歧的「結構性改革」、制定確保中國執行協議內容的機制，以及美國指控中國強迫美企轉移技術等問題，摸索打破僵局的方式。日本放送協會（NHK）分析，雙方面對3月1日的談判期限，可能爭取推動首腦會談以達成最終協議……（按此閱讀更多）

中美周四及周五（2月21日至22日）於華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商。中方由國務院副總理劉鶴率領代表團。（美聯社）

沙特姊妹花滯港

美國有線新聞網絡（CNN）周四（21日）報道，兩名分別18及20歲的沙特阿拉伯姊妹因為不滿伊斯蘭嚴厲律法以及家人虐打，2018年9月趁一家人前往斯里蘭卡旅行時出走。她們原本打算逃亡到澳洲，但最終在香港轉機時事敗，被迫滯留此地5個多月……（按此閱讀更多）

沙特王儲訪華

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周日（17日）展開亞洲三國之行，訪問巴基斯坦、印度和中國，希望增加合作和投資機會。沙特本身與美國及西方國家關係密切，今次訪問卻有意向亞洲鄰國靠攏，到底利雅得方面在盤算甚麼？（按此閱讀更多）

北海道地震

日本北海道周四（21日）當地時間晚上9時22分發生5.8級地震，震央位於北海道札幌東南面，震源深度33公里，幾乎全北海道有震感，其中在厚真町、札幌市北區及千歲市等地的震感尤其強烈。地震影響當地交通服務，札幌市地下鐵暫時要停駛列車。厚真町則發生雪崩，暫未有傷亡報告……（按此閱讀更多）

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