【中美貿易戰】談判「進入直路」之際　美擬向中國製鋼輪徵稅

美中兩國高層官員周四（21日）於華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商，期望趕及在3月1日限期前達成協議。路透社引述消息人士報道，雙方正起草備忘錄，但仍有一些複雜問題仍待解決。 另外在談判期間，美國商務部擬向中國鋼輪開徵反補貼稅，未知會否影響談判進程。

中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）等官員在白宮艾森豪威爾行政辦公樓舉行為期兩日的磋商，多名中國政府消息指，兩國已經在解決貿易不平衡達成共識，並列出10項措施，包括中國購買更多美國農業、能源及半導體產品。

路透社亦引述消息人士透露，美中兩國已經就強迫技術轉移、知識產權、服務業、貨幣、農業等範疇起草諒解備忘錄。

美國農業部部長珀杜（Sonny Perdue）在華盛頓出席另一場合時表示，中美貿易的最大的問題是中國如何在知識產權和履行承諾達到結構性改革，一旦兩國落實協議，美國將可以在短時間內收復農產品市場的失地。

美中高層官員舉行談判期間，美國商務部指中國製12至16.5吋鋼輪，接受政府補貼，認為造成不公平競爭，損害美國企業利益，因此考慮對這批鋼輪，開徵58.3%至293.27%的反補貼稅。

（綜合報道）