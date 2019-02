文翠珊飛埃及晤歐盟高官前夕　3閣員公表明或撐延期脫歐

英首相文翠珊正乘飛機前往埃及,準備在歐盟與阿拉伯聯盟(EU-League of Arab States)周日(24日)舉行的同時,與歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)會面。不過歐盟的外交人員不認為這會面會帶來什麼突破。

文翠珊或可藉此可暫時放下過去一周承受的莫大壓力。保守黨內部施壓舉措的力度近日愈見加強,3名內閣成員 商業、英國能源及工業策略大臣祈國光(Greg Clark)、就業及退休保障大臣盧綺婷(Amber Rudd)及司法大臣郭達瑋(David Gauke)周六(23日)在《每日郵報》中合撰專欄,標題為《我們下周如拿不到協議,一定要延遲脫歐》(If we don't get a deal next week we must delay Brexit)。他們在文中表示反對「硬脫歐」,有可能在本周三(27日)的國會投票中,走到保守黨潛在叛變者的行列,支持延遲脫歐。

文翠珊政府內部就「硬脫歐」一事爭拗不休,對於應對迫在眉睫的國會投票來說並非好事。北愛爾蘭次官John Penrose在《星期日電訊報》發表文章說,排除在3月29日無協協脫歐的選項,「可能會徹底破壞英國脫歐」。他說此舉可能導致進一步的臨時延長,並在最終成為永久性推遲。

在那些高級政府人員紛紛發表意見後,文翠珊轉向保守黨基層成員喊話。她的言論應是回應黨內所有紛擾。她周六在牛津舉行的「全國保守黨大會」(National Conservative Convention)的閉門會議上,向支持者指出政府將焦點放在讓談判去到最終階段的重要性:「我們須絕對專注於履行脫歐。我們不應該、而我也不會讓本國最大的民主民主運動受挫。」她說在談判來到最終階段,「我們能做最差的事就是失焦。」

國會一些議員有見文翠珊可能無法與歐盟在3月中前達成一個各方都接受的協議,準備在周三一系列投票中嘗試奪取控制脫歐的主導權。不過《星期日泰晤士報》報道,在內閣陷入分裂的情況下,這些投票可能擱置。

文翠珊2月上旬時宣布2月27日舉行國會辯論,預備一旦與歐盟達成新協議或遇上其他進展,議員也有另次一表達意見的機會。

