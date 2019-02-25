【一分鐘看世界】金正恩赴越南、中美貿易談判、奧斯卡頒獎典禮

早晨，今天是2月25日，星期一。
寒冷的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
奧斯卡頒獎典禮
全球影壇盛事第91屆奧斯卡頒獎禮於當地時間周日（24日）舉行，對於一眾電影迷而言，這是一個影壇年度盛事，最佳原創歌曲同樣鬥得激烈。可是近年節目受歡迎程度大不如前，今屆更隨時「低處不算低」。另一方面，每逢有娛樂圈盛事，幾乎都離不開紅地毯，原來紅地毯的起源最早可追溯至2000多年前安……（按此閱讀更多）
《黑豹》（Black Panther）主題曲《All the Stars》入圍第91屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，但主唱的Kendrick Lamar周四（2月21日）表示不會到場表演。（電影劇照）
金正恩赴越南
朝鮮領袖金正恩上周六（23日）乘專用火車前往越南河內，參加周三至周四（27日至28日）舉行的美朝第二次峰會。有傳媒指，金正恩當日下午5時乘火車離開平壤，晚上9時許抵達中國遼寧省丹東站，月台鋪上紅地氈。平壤距離河內4500公里，單程車程超過兩天。試想在狹窄的車廂中待上兩天才抵達目的地，沿途車廂不斷搖晃坐到腰酸背痛，但自開國以來，金氏家族就是喜愛以火車出行……（按此閱讀更多）
2018年金正恩訪問北京期間，其綠色專車停靠在車站內的情景。（視覺中國）
中美貿易談判
中美貿易談判延長，繼續在周六及周日（23日及24日）舉行。美國總統特朗普時隔20天後再與中國最高領導人習近平的特使、國務院副總理劉鶴會面。中美代表繼續就解決經貿問題磋商，消息指雙方就削減貿易赤字、保護知識產權及巿場開放上成功縮窄分歧，但仍在其他議題上存在相當分歧，當中包括「匯率協議」……（按此閱讀更多）
委內瑞拉政變
委內瑞拉上周六（23日）在首都加拉加斯（Caracas）宣布，政府要與哥倫比亞斷絕交外交關係，並決定暫時關閉連接哥倫比亞邊境的3座橋，阻止外國人道救援物資入境。當地一班支持反對派的民眾上周六（23日）再與邊境軍隊發生衝突，迄今導致4人死亡、35人受傷。位於邊境的物資貨車當天突然起火，大批市民協助撲救。自行宣誓為臨時總統的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）指摘馬杜羅放火燒物資……（按此閱讀更多）
沖繩美軍基地搬遷公投
日本沖繩縣周日（24日）就美軍普天間基地搬遷至名護市舉行無約束力公投，投票在當地晚上8時結束，共同社報道，最新開票結果顯示，有過半數投票民眾反對基地搬遷；沖繩縣府會就此通報首相安倍晉三及美國總統特朗普……（按此閱讀更多）
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