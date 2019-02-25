【越南特金會】蓬佩奧：今次峰會或無法解決所有問題

美朝第二次峰會周三至周四（27日至28日）在越南首都河內舉行。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（24日）接受電視訪問，尋求降低外界對第二次「特金會」的期望，指可能要再舉行一次峰會，才能達致半島無核化目標。

蓬佩奧周日接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）採訪時表示：「總統特朗普（Donald Trump）表示需要時間（實現半島完全無核化），兩人可能還會舉行另一場峰會，我們本周可能無法解決所有問題。」

特朗普同日於Twitter貼文稱：「金正恩主席也許比任何人都更清楚地認識到，沒有核武器，他的國家可以迅速成為世界經濟強國之一。由於其地理位置和人民（以及他本人），朝鮮比任何國家都更具快速經濟增長潛力。」

他又感謝中國國家主席習近平大力支持美朝峰會，指北京亦不想看到鄰國擁有大規模核武器，並形容自己與金正恩關係非常好。

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月24日

（名利場）