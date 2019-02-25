【越南特金會】蓬佩奧：今次峰會或無法解決所有問題

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美朝第二次峰會周三至周四（27日至28日）在越南首都河內舉行。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（24日）接受電視訪問，尋求降低外界對第二次「特金會」的期望，指可能要再舉行一次峰會，才能達致半島無核化目標。

蓬佩奧周日接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）採訪時表示：「總統特朗普（Donald Trump）表示需要時間（實現半島完全無核化），兩人可能還會舉行另一場峰會，我們本周可能無法解決所有問題。」

特朗普同日於Twitter貼文稱：「金正恩主席也許比任何人都更清楚地認識到，沒有核武器，他的國家可以迅速成為世界經濟強國之一。由於其地理位置和人民（以及他本人），朝鮮比任何國家都更具快速經濟增長潛力。」

他又感謝中國國家主席習近平大力支持美朝峰會，指北京亦不想看到鄰國擁有大規模核武器，並形容自己與金正恩關係非常好。

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（名利場）

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