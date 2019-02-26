【一分鐘看世界】01直擊越南特金會、中美談判與英脫歐齊齊加時？

早晨，今天是2月26日，星期二。
多雲微雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
01直擊越南特金會
美朝第二次首腦會談將於周三至周四（27至28日）在越南河內舉行，當地民眾熱切期待峰會，大量關於朝鮮領袖金正恩的周邊產品「空群而出」，《香港01》記者周一（25日）抵達河內，感受市內氣氛，遊客也趁這個歷史時刻買下T恤留為紀念。朝越關係金正恩為何選擇越南作為特金會的場所，除了朝越關係，其中一個解讀是，金正恩希望「取道」越南，學習其改革模式……（按此閱讀更多）
越南特金會直擊：《香港01》為讓讀者緊貼峰會最新動態及消息，特派記者前往採訪。圖為記者訪問一名遊客，他2月26日開心地展示剛買下的「特金會」紀念T恤，表示藉此留念。（梁凱怡攝）
越南特金會誰勝誰敗
第二次美朝首腦峰會即將舉行，特朗普周日（24日）在Twitter讚揚中國國家主席習近平對他與金正恩會面的支持非常有用。分析相信，特金會晤將成「家常便飯」，而金正恩可能日中美貿易談判最欣慰的觀望者，另一方面專家指出，美朝峰會誰勝誰敗並不重要……（按此閱讀更多）
第二次美朝首腦峰會即將舉行，分析相信，特金會晤將成「家常便飯」。（路透社）
中美貿易談判加時
中美貿易戰90天「停戰期」進入倒計時，美國原訂若雙方未能在周五（3月1日）限期前達成協議，將對華加收關稅。特朗普周日（24日）在Twitter表示，由於美中就重要結構性問題取得實質進展，他將推遲加徵關稅的期限，但未有表明延長至何時。他又指，若雙方取得進一步進展，他將會在私人別墅海湖莊園，與中國國家主席習近平舉行峰會，以達成協議。新華社同日報道，中美全面經濟對話在華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商結束……（按此閱讀更多）
英脫歐加時
英國首相文翠珊（Theresa May）周日（24日）推遲原定周三（27日）就脫歐最終協議舉行的國會辯論及投票，並承諾會在3月12日前進行表決。《衛報》同日引述歐盟消息人士稱，英國脫歐可能會推遲至2021年。英國《每日電訊報》報道，英國政府正積極避免無協議脫歐帶來的嚴重影響，首相文翠珊或主動提出延後脫歐時間兩個月……（按此閱讀更多）
美制裁委國官員
委內瑞拉政局持續緊張，美國財政部周一（25日）宣布，制裁4名支持總統馬杜羅的省長；美國副總統彭斯（Mike Pence）同日在哥倫比亞波哥大（Bogota）與「利馬集團」會談，以及跟委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）會面，彭斯呼籲南美多國追隨美國同類行動，凍結委內瑞拉國營石油公司資產。……（按此閱讀更多）
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