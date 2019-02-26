【越南特金會．不斷更新】特朗普抵河內　峰會或選址市內高級酒店

美朝第二次首腦峰會（特金會）周三（27日）一連兩日在越南首都河內舉行，是繼2018年6月的新加坡峰會後，美國總統特朗普（Donald Trump）再與朝鮮領袖金正恩會面，雙方將商討朝鮮半島無核化，以及改善兩國關係等重要議題。 金正恩周二（26日）抵達河內，之後他到訪了朝鮮駐河內大使館。至於特朗普將於周三（27日）上午會見越南領導人，同日晚上與金正恩進餐。白宮方面表示，會談以單獨會談、就餐、擴大會談的順序進行。兩人在峰會期間預料最少有5次見面機會。 《香港01》將持續更新兩人的行蹤及會議內容。

【21:58】韓聯社引述消息人士報道，指峰會將在河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）舉行。早前有報道指，酒店正翻新內部的法式風格園林。

韓聯社稱，特朗普與金正恩周三（27日）將共進晚餐，暫時未知地點，周四（28日）將在河內索菲特傳奇大都會酒店舉行峰會，展開全面談判，並預計會在酒店發表聲明，講述峰會結果。

【21:56】美國總統特朗普的專機「空軍一號」抵達越南河內內排機場，較原訂降落時間為早。

【21:20】美國國務卿蓬佩奧在Twitter上發文指，與越南外長范平明展開很好的交流，稱越南逐漸成為美國的親密朋友和夥伴，包括共享戰略利益，以及推廣和平、安全、自由與開放「印太地區」（Indo-Pacific）的共同意願。

越南特金會：美國國務卿蓬佩奧抵達河內，與越南外長范平明會面。（路透社）

【21:00】越南當局加強河內內排國際機場一帶的保安，封鎖部分主要街道，準備迎接特朗普到來。機場跑道上已預備兩條登機樓梯，美方保安人員準備就緒。另外有多達100名持槍警員在河內JW萬豪酒店一帶戒備。

【20:00】中國外交部發言人陸慷表示，很高興朝鮮半島事態朝中方主張和希望的方向發展，強調中方會繼續發揮作用。陸慷重申，中方的主張是實現半島無核化，以及實現半島乃至東北亞的永久和平與穩定。

【19:20】 金正恩在朝鮮駐河內大使館逗留約50分鐘，之後返回下榻酒店。期間可能接見朝鮮駐越大使金明吉，並聽取工作報告。

越南特金會：金正恩離開朝鮮駐河內大使館。（路透社）

【18:30】美國白宮宣布，特朗普專機將於越南時間晚上9時15分抵達河內內排國際機場，並將直接前往酒店。外界預料特朗普將入住河內JW萬豪酒店。

【18:09】韓聯社報道，金正恩專車抵達距離梅利亞酒店約1公里的朝鮮駐河內大使館主閘。金正恩在保鏢包圍下步入使館。

【18:03】金正恩專車及車隊駛離梅利亞酒店，除了小部分對開路段解封外，酒店約200米範圍內仍然封鎖。

越南特金會：金正恩的車隊駛離梅利亞酒店。（梁凱怡攝）

【17:40】《韓國先驅報》報道，朝鮮一個國營網媒刊文，指希望韓國無條件發展朝韓關係，並要求把兩國關係與無核化議題切割。文章又提到對朝鮮的制裁是違反人道，亦是國際社會中敵對勢力用於摧毀朝鮮自主與權利的陰謀。

【17:32】金正恩下榻的梅利亞酒店外戒備森嚴。據《香港01》記者現場所見，當局在酒店外約200米的街道架設鐵馬，並有保安人員駐守。現場有不少電單車隊伍候命。

越南特金會：金正恩下榻的梅利亞酒店附近的街道有不少電單車隊伍候命。（梁凱怡攝）

【17:25】韓聯社引述青瓦台內部消息人士指出，韓國總統文在寅或考慮特金會後訪美。該消息人士又指出，金正恩訪越期間不會參觀韓國企業在當地的工廠。

【16:55】越南快報網（VnExpress）引述越南政府辦公廳主任梅進勇稱，金正恩表示自己走過逾3000公里的旅程來到越南，感謝越南溫暖和熱情的招待。

越南特金會：金正恩抵達越南同登火車站，步出列車與越南官員握手。（美聯社）

【16:43】中國外交部發言人陸慷在例行記者會，被問及金正恩的火車在丹東時替換中國的火車頭，他指經協商後中方為金正恩提供交通便利。

越南特金會：金正恩的專用列車抵達越南同登站後，胞妹金與正先行落車打點。（路透社）

【16:40】韓聯社引述外交消息指，金正恩或於當地時間下午5時到訪朝鮮駐河內大使館；也可能在同日稍後時間會見越南總統阮富仲。

【16:00】白宮記者赫爾曼（Steve Herman）在Twitter發文表示，特朗普專機「空軍一號」已從卡塔爾起飛，繼續前往越南。航程預料需時6.5小時。

越南特金會：一名朝鮮官方攝影師在車上拍攝河內街頭景象。（路透社）

【14:45】金正恩從平壤出發，穿梭中國7個省市，經歷66小時火車之旅抵達越南。韓國《朝鮮日報》報道，金正恩的專用列車平均時速為66.8km，為中國高鐵速度的五分之一。中國各地出現間歇性封路，有市民有網上表達不滿。

【14:26】據日本東京廣播公司（TBS）約1分鐘的電視片段顯示，金正恩乘火車前往河內途中，曾於周二（26日）清晨時份在中國南寧火車站下車吸煙，稍作休息半小時。期間與外相李勇浩和副外相崔善姬交談。

WATCH: North Korean leader Kim Jong Un takes a smoke break at a train station in China while on an almost 70-hour ride to Vietnam #TrumpKimSummit #TicTocTrumpKim pic.twitter.com/J5e3DYRiEq — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 2019年2月26日

【12：59】金正恩下塌河內梅利亞酒店，原本以該酒店為根據地的白宮新聞中心卻被迫遷，要搬到附近的國際新聞中心，避免朝鮮政要與美國政府媒體「同一屋簷下」的罕見安排。現時未知是到底是朝鮮政府還是白宮首先要求使用該酒店。據報指該酒店有不少報道峰會的記者入住。

越南特金會：國際新聞中心位於金正恩下塌的河內梅利亞酒店附近。（梁凱怡攝）

【12：35】在金正恩抵達酒店的同時，特朗普乘坐的空軍一號（Air Force One）專機由華盛頓飛到英國米爾登霍爾空軍基地（RAF Mildenhall）補給，隨行記者赫爾曼（Steve Herman）在Twitter上載一眾白宮高級人員在基地的合照。

Members of 100 ARW ‘The Bloody 100th’ of the @usairforce pose with the plane and some top @WhiteHouse staffers. pic.twitter.com/MAXGT3pEOE — Steve Herman (@W7VOA) 2019年2月26日

【12：04】金正恩的車隊駛進河內，大批民眾和傳媒聚集在街道兩旁，希望一睹金正恩的身影。韓聯社報道，金正恩已經抵達河內梅利亞酒店（Melia Hanoi），一如預期。

越南特金會：金正恩的車隊在警方電單車的護送下駛往河內梅利亞酒店，沿路都有大批民眾在場湊熱鬧。（路透社）

【11：50】目前越南或美朝都沒有披露會面安排，《韓聯社》認為，特朗普與金正恩可能在兩日間見面最少5次，包括單獨會面、午宴及與官員一同開會等。同時不排除會加碼「見多幾面」。

越南特金會：金正恩的車隊經過170公里路程後，終於駛到河內。而在他下榻的河內梅利亞酒店（Melia Hanoi）外，就有多架裝甲車駐守。（美聯社）

Kim Jong Un motorcade arrives at the Melia hotel in Hanoi. You can barely make out his running guards hustle to entrance at hotel. pic.twitter.com/laI9NWWYmD — David Nakamura (@DavidNakamura) 2019年2月26日

【11：20】河內市面醞釀濃厚的特金會氣氛，有商家趁機推出不同類型的特金會產品，讓遊客留為紀念外，自己亦可大賺一筆。

越南特金會直擊：《香港01》為讓讀者緊貼峰會最新動態及消息，特派記者前往採訪。圖為記者訪問一名遊客，他2月26日開心地展示剛買下的「特金會」紀念T恤，表示藉此留念。（梁凱怡攝）

【11：10】韓國首爾有民眾舉行集會，抗議舉行特金會，並反對美朝兩國計劃簽署終戰宣言。他們認為平壤會以此為藉口，要求減少駐韓美軍數目。另外示威人士亦希望特朗普可以趁會議向金正恩就當地人權問題施壓。

越南特金會：有多名韓國民眾在首爾的美國大使館外舉行集會，抗議舉行特金會，他們擔心一旦兩國簽訂終戰宣言，駐韓美軍人數可能因而減少。（路透社）

【10：50】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（26日）率先飛抵河內，為峰會做準備。他曾經數度獲委派前往朝鮮平壤談判，是美朝無核化談判的關鍵角色。對於是次峰會預期成果，他周日（24日）接受電視訪問時嘗試降低外界的期望，指可能要再舉行一次峰會，才能達致半島無核化目標。

越南特金會：金正恩由同登乘坐私家車前往河內，多名保鑣在兩旁護送。（路透社）

【10：26】金正恩乘坐的專列經過60小時的旅程後，在當地時間早上8時13分左右抵達越南邊境城市同登。他步出火車站後，轉乘私家車前往河內。

另一主角特朗普亦已經乘坐空軍1號出發，預料周二晚上抵埗，他在Twitter留言，期望會面有成果。。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，特朗普跟金正恩周三晚會先進行初步單獨會面，之後再跟幕僚共晉晚餐。

越南特金會：牽引金正恩專列的東風4D機車周二（26日）駛離越南邊境城市同登，金正恩由此地轉乘私家車前往河內。（路透社）