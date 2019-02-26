【越南特金會．不斷更新】美朝峰會將開始　酒店外保安加強

美朝第二次首腦峰會（特金會）周三（27日）一連兩日在越南首都河內舉行，是繼2018年6月的新加坡峰會後，美國總統特朗普（Donald Trump）再與朝鮮領袖金正恩會面，雙方將商討朝鮮半島無核化，以及改善兩國關係等重要議題。 金正恩將於當地時間周三下午6時30分於河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi ）碰頭，10分鐘後會舉行單獨會談，預計只有翻譯員在場。隨後，雙方各自會有兩名官員加入共進晚餐。兩人在峰會期間預料最少有5次見面機會。 《香港01》將持續更新兩人的行蹤及會議消息。

【19：22】金正恩與特朗普抵達索菲特傳奇大都會酒店。

【19：11】特朗普在峰會舉行前夕發布推文，稱所有有關他對朝鮮的企圖的報道或猜測都是假。他寫道：「金正恩與我將非常努力地就無核化，以及將朝鮮變成經濟強國，找出一些解決問題的方案。我相信中國、俄羅斯、日本和韓國會非常幫得上忙。」

All false reporting (guessing) on my intentions with respect to North Korea. Kim Jong Un and I will try very hard to work something out on Denuclearization & then making North Korea an Economic Powerhouse. I believe that China, Russia, Japan & South Korea will be very helpful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019

【19：00】距離「特金會」舉行尚餘半小時，會議會場索菲特傳奇大都會酒店外已開始交通管制。下圖為路透社的照片，酒店附近有警員駐守。

越南特金會：距離「特金會」舉行尚餘半小時之際，會議會場索菲特傳奇大都會酒店外已開始交通管制。圖為2月27日，會議開始前酒店附近有警員駐守。（路透社）

【18：56】美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩在索菲特傳奇大都會酒店舉行第二次的美朝峰會。下圖為2月27日河內警員攜同警犬，在索菲特大都會酒店附近巡邏。

越南特金會：圖為2月27日河內警員攜同警犬，在索菲特大都會酒店附近巡邏。美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩在這酒店舉行第二次的美朝峰會。（路透社）

【16：50】01記者於河內得悉，金正恩在訪問越南期間不會訪問韓資工廠。

【17：08】特朗普與金正恩周三晚6時30分（香港時間晚7時30分）在河內索菲特傳奇大都會酒店會面。特朗普下午6時15分從萬豪酒店出發，大概15分鐘後抵達酒店。6時40分開始兩個人將進行約20分鐘的單獨會談。晚餐將從晚7時開始，持續約90分鐘。8時35分左右，雙方將離開大都會酒店，返回各自下榻的酒店。

【16：28】白宮發言人桑德斯（ Sarah Sanders）表示，相對於特朗普與越南領導人的工作會議，特朗普與金正恩的晚餐是相對較小的事。

有份出席晚宴者，包括特朗普、美國國務卿（Mike Pompeo）、白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）以及翻譯員Lee Yun-hyang。

朝鮮方面，出席者包括金正恩、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲、朝鮮外相李勇浩，還有翻譯員Sin Hye Yong。

【15：43】美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指，負責美朝領導人晚宴的廚師仍為餐單「苦苦掙扎」。消息指，白宮方面特別希望餐單保持「超級簡單」。

【15：30】韓國財長洪南基表示，如果國際對朝鮮制裁得到緩解，韓國政府考慮與朝鮮展開經濟合作。

【15：20】特朗普結束與越南領導人會面的活動，按計劃返回下榻的河內JW萬豪酒店。

【14：45】美聯社報道，10名朝鮮官員於越南時間早上8時參觀下龍灣旅遊區和海防市工業園區。參與的官員包括朝鮮外相李勇浩、勞動黨中央副委員長主管經濟的吳壽勇、主管人事的金平海、人民武力相努光鐵，以及三池淵樂團團長玄松月等。

越南特金會：美國總統特朗普周三（27日）與越南總理阮春福會面，兩人由在場列隊歡迎的小朋友手上接過美、越兩國旗，一同揮舞。雙方之後會一同出席工作午餐。（美聯社）

【14：20】特朗普周三跟越南簽訂逾200億美元的訂單。其中越南航空（VietJet） 將會向波音（Boeing）購買100架波音737-Max客機、215個通用電氣航空（GE Aviation）及CFM國際（CFM International）製造的飛機引擎，以及從Sabre Corp訂購1億美金的技術服務；另外竹子航空（Bamboo Airways）則同意買10架波音787-9客機。

【12：48】特朗普與越南總理阮春福共進午餐期間，特朗普對越南購進美國產品，以及美國與越南的貿易逆差收窄表示欣賞。特朗普亦表示期待今晚與金正恩的會面，並指後者想做大事。

【12：47】繼曾多次模仿朝鮮領袖金正恩的居港澳洲演員Howard X之後，河內街頭再出現另一位「A貨」金正恩。日本放送協會（NHK）報道，一名與金正恩外型和打扮相似的男子被多名警員帶走，現時未知該名男子身份。

【12：31】特朗普與越南總統阮富仲會面時，稱朝鮮可以向越南目前的局面借鏡。

【12：04】特朗普剛離開下塌的JW萬豪酒店，前往越南總統府與總統阮富仲會面。今次是特朗普周二晚抵埗後，首個當地官方活動。

越南特金會：美國總統特朗普周三（27日）與朝鮮領袖金正恩舉行峰會前，先與越南總統阮富仲會面。（路透社）

【11：28】朝鮮三池淵管弦樂團團長玄松月周二被拍到有份乘坐金正恩專列。《朝中社》公布訪越名單時，並沒有她的名字，不過她現身越南，或可能為美朝首腦晚宴擔任表演嘉賓。

越南特金會：日本傳媒拍攝到朝鮮三池淵管弦樂團團長玄松月有份乘坐專列由平壤前往越南，是她繼2018年新加坡特金會後，再一次現身美朝峰會主辦國。（VCG）

【10：58】日本內閣官房長官菅義偉表示，期望美朝峰會可以就朝鮮擁核問題達成共識，為東亞帶來和平穩定，同時希望可以解決日本人被朝鮮綁架的歷史議題。

【10：51】朝鮮《勞動新聞》周三大篇幅講述越南經濟發展史，或暗示平壤有意參考「越南模式」發展經濟。而特朗普較早前亦於Twitter留言，呼籲朝鮮把握機會棄核，並開拓經濟潛力，享受繁榮。

【10：38】特朗普在Twitter留言，稱朝鮮一旦棄核，將可以像越南般繁榮。因此呼籲金正恩把握機遇。

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月27日

【09：59】金正恩和特朗普將於當地時間下午6時30分在河內索菲特傳奇大都會酒店碰面，10分鐘後會舉行單獨會談，預計只有翻譯員在場。到了7時，雙方各自會有兩名官員加入共進晚餐。白宮較早時表示國務卿蓬佩奧及白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）出席。而朝鮮則派出勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲到場，另一人選則可能是皇妹」金與正。

【09：52】第二次特金會舉行場地河內索菲特傳奇大都會酒店（The Sofitel Legend Metropole Hanoi）本身都一如其名充滿傳奇。這間屹立118年的歷史建築曾經在越戰時期被北越政府用作迎賓館，酒店亦建有防空洞，並於同一時期作為逃避美軍空襲之地。

另外酒店曾吸引多位名人入住，包括一代諧星差利卓別靈（Charlie Chaplin）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及金像影后珍芳達（Jane Fonda）等。其中珍芳達在70年代與當時仍屬敵對關係的北越士兵合照更成為經典。

越南特金會：河內索菲特傳奇大都會酒店擁有過百年歷史，接待過無數著名賓客，它更於越戰時期被用作防空洞。該設施在酒店2011年裝修時重見天日。（路透社）

【09：26】據01記者在河內了解，特朗普將於周三早上與越南總統阮富仲會面，其後與總理阮春福舉行雙邊會談及一同出席工作午餐。

【09：05】《朝中社》公開金正恩與國務委員金赫澈、負責統一事務的金成惠等官員開會的照片，報道指他們商討會談的的策略。由圖片可見，金正恩繼續「煙不離手」。

越南特金會：《朝中社》報道金正恩在酒店與官員開會的情況，見到他繼續煙不離手，不過今次胞妹金與正就沒有手持煙灰缸在旁。（路透社／朝中社）

【08：37】朝鮮傳媒《朝中社》周三（27日）報道金正恩周二下午訪問朝鮮駐越南大使館的消息，他與使館人員交談，指示他們做好工作。金正恩並與使館人員合照。

越南特金會：金正恩到訪朝鮮駐越南河內大使館時，與一眾使館職員和家屬合影。（視覺中國）

越南特金會：金正恩周二（26日）到訪朝鮮駐當地大使館，獲大批使館人員在場迎接。（路透社／朝中社）

【08：29】《韓國先驅報》（Korea Herald）周二（26日）晚上引述消息人士指，金正恩可能與特朗普會面前，先到三星位於北寧省的工廠參觀。該處距離金正恩下塌的酒店大約一小時車程，但暫時未有最後定案。

【21:58】韓聯社引述消息人士報道，指峰會將在河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）舉行。早前有報道指，酒店正翻新內部的法式風格園林。

韓聯社稱，特朗普與金正恩周三（27日）將共進晚餐，暫時未知地點，周四（28日）將在河內索菲特傳奇大都會酒店舉行峰會，展開全面談判，並預計會在酒店發表聲明，講述峰會結果。

【21:56】美國總統特朗普的專機「空軍一號」抵達越南河內內排機場，較原訂降落時間為早。

【21:20】美國國務卿蓬佩奧在Twitter上發文指，與越南外長范平明展開很好的交流，稱越南逐漸成為美國的親密朋友和夥伴，包括共享戰略利益，以及推廣和平、安全、自由與開放「印太地區」（Indo-Pacific）的共同意願。

越南特金會：美國國務卿蓬佩奧抵達河內，與越南外長范平明會面。（路透社）

【21:00】越南當局加強河內內排國際機場一帶的保安，封鎖部分主要街道，準備迎接特朗普到來。機場跑道上已預備兩條登機樓梯，美方保安人員準備就緒。另外有多達100名持槍警員在河內JW萬豪酒店一帶戒備。

【20:00】中國外交部發言人陸慷表示，很高興朝鮮半島事態朝中方主張和希望的方向發展，強調中方會繼續發揮作用。陸慷重申，中方的主張是實現半島無核化，以及實現半島乃至東北亞的永久和平與穩定。

【19:20】 金正恩在朝鮮駐河內大使館逗留約50分鐘，之後返回下榻酒店。期間可能接見朝鮮駐越大使金明吉，並聽取工作報告。

越南特金會：金正恩離開朝鮮駐河內大使館。（路透社）

【18:30】美國白宮宣布，特朗普專機將於越南時間晚上9時15分抵達河內內排國際機場，並將直接前往酒店。外界預料特朗普將入住河內JW萬豪酒店。

【18:09】韓聯社報道，金正恩專車抵達距離梅利亞酒店約1公里的朝鮮駐河內大使館主閘。金正恩在保鏢包圍下步入使館。

【18:03】金正恩專車及車隊駛離梅利亞酒店，除了小部分對開路段解封外，酒店約200米範圍內仍然封鎖。

越南特金會：金正恩的車隊駛離梅利亞酒店。（梁凱怡攝）

【17:40】《韓國先驅報》報道，朝鮮一個國營網媒刊文，指希望韓國無條件發展朝韓關係，並要求把兩國關係與無核化議題切割。文章又提到對朝鮮的制裁是違反人道，亦是國際社會中敵對勢力用於摧毀朝鮮自主與權利的陰謀。

【17:32】金正恩下榻的梅利亞酒店外戒備森嚴。據《香港01》記者現場所見，當局在酒店外約200米的街道架設鐵馬，並有保安人員駐守。現場有不少電單車隊伍候命。

越南特金會：金正恩下榻的梅利亞酒店附近的街道有不少電單車隊伍候命。（梁凱怡攝）

【17:25】韓聯社引述青瓦台內部消息人士指出，韓國總統文在寅或考慮特金會後訪美。該消息人士又指出，金正恩訪越期間不會參觀韓國企業在當地的工廠。

【16:55】越南快報網（VnExpress）引述越南政府辦公廳主任梅進勇稱，金正恩表示自己走過逾3000公里的旅程來到越南，感謝越南溫暖和熱情的招待。

越南特金會：金正恩抵達越南同登火車站，步出列車與越南官員握手。（美聯社）

【16:43】中國外交部發言人陸慷在例行記者會，被問及金正恩的火車在丹東時替換中國的火車頭，他指經協商後中方為金正恩提供交通便利。

越南特金會：金正恩的專用列車抵達越南同登站後，胞妹金與正先行落車打點。（路透社）

【16:40】韓聯社引述外交消息指，金正恩或於當地時間下午5時到訪朝鮮駐河內大使館；也可能在同日稍後時間會見越南總統阮富仲。

【16:00】白宮記者赫爾曼（Steve Herman）在Twitter發文表示，特朗普專機「空軍一號」已從卡塔爾起飛，繼續前往越南。航程預料需時6.5小時。

越南特金會：一名朝鮮官方攝影師在車上拍攝河內街頭景象。（路透社）

【14:45】金正恩從平壤出發，穿梭中國7個省市，經歷66小時火車之旅抵達越南。韓國《朝鮮日報》報道，金正恩的專用列車平均時速為66.8km，為中國高鐵速度的五分之一。中國各地出現間歇性封路，有市民有網上表達不滿。

【14:26】據日本東京廣播公司（TBS）約1分鐘的電視片段顯示，金正恩乘火車前往河內途中，曾於周二（26日）清晨時份在中國南寧火車站下車吸煙，稍作休息半小時。期間與外相李勇浩和副外相崔善姬交談。

WATCH: North Korean leader Kim Jong Un takes a smoke break at a train station in China while on an almost 70-hour ride to Vietnam #TrumpKimSummit #TicTocTrumpKim pic.twitter.com/J5e3DYRiEq — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 2019年2月26日

【12：59】金正恩下塌河內梅利亞酒店，原本以該酒店為根據地的白宮新聞中心卻被迫遷，要搬到附近的國際新聞中心，避免朝鮮政要與美國政府媒體「同一屋簷下」的罕見安排。現時未知是到底是朝鮮政府還是白宮首先要求使用該酒店。據報指該酒店有不少報道峰會的記者入住。

越南特金會：國際新聞中心位於金正恩下塌的河內梅利亞酒店附近。（梁凱怡攝）

【12：35】在金正恩抵達酒店的同時，特朗普乘坐的空軍一號（Air Force One）專機由華盛頓飛到英國米爾登霍爾空軍基地（RAF Mildenhall）補給，隨行記者赫爾曼（Steve Herman）在Twitter上載一眾白宮高級人員在基地的合照。

Members of 100 ARW ‘The Bloody 100th’ of the @usairforce pose with the plane and some top @WhiteHouse staffers. pic.twitter.com/MAXGT3pEOE — Steve Herman (@W7VOA) 2019年2月26日

【12：04】金正恩的車隊駛進河內，大批民眾和傳媒聚集在街道兩旁，希望一睹金正恩的身影。韓聯社報道，金正恩已經抵達河內梅利亞酒店（Melia Hanoi），一如預期。

越南特金會：金正恩的車隊在警方電單車的護送下駛往河內梅利亞酒店，沿路都有大批民眾在場湊熱鬧。（路透社）

【11：50】目前越南或美朝都沒有披露會面安排，《韓聯社》認為，特朗普與金正恩可能在兩日間見面最少5次，包括單獨會面、午宴及與官員一同開會等。同時不排除會加碼「見多幾面」。

越南特金會：金正恩的車隊經過170公里路程後，終於駛到河內。而在他下榻的河內梅利亞酒店（Melia Hanoi）外，就有多架裝甲車駐守。（美聯社）

Kim Jong Un motorcade arrives at the Melia hotel in Hanoi. You can barely make out his running guards hustle to entrance at hotel. pic.twitter.com/laI9NWWYmD — David Nakamura (@DavidNakamura) 2019年2月26日

【11：20】河內市面醞釀濃厚的特金會氣氛，有商家趁機推出不同類型的特金會產品，讓遊客留為紀念外，自己亦可大賺一筆。

越南特金會直擊：《香港01》為讓讀者緊貼峰會最新動態及消息，特派記者前往採訪。圖為記者訪問一名遊客，他2月26日開心地展示剛買下的「特金會」紀念T恤，表示藉此留念。（梁凱怡攝）

【11：10】韓國首爾有民眾舉行集會，抗議舉行特金會，並反對美朝兩國計劃簽署終戰宣言。他們認為平壤會以此為藉口，要求減少駐韓美軍數目。另外示威人士亦希望特朗普可以趁會議向金正恩就當地人權問題施壓。

越南特金會：有多名韓國民眾在首爾的美國大使館外舉行集會，抗議舉行特金會，他們擔心一旦兩國簽訂終戰宣言，駐韓美軍人數可能因而減少。（路透社）

【10：50】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（26日）率先飛抵河內，為峰會做準備。他曾經數度獲委派前往朝鮮平壤談判，是美朝無核化談判的關鍵角色。對於是次峰會預期成果，他周日（24日）接受電視訪問時嘗試降低外界的期望，指可能要再舉行一次峰會，才能達致半島無核化目標。

越南特金會：金正恩由同登乘坐私家車前往河內，多名保鑣在兩旁護送。（路透社）

【10：26】金正恩乘坐的專列經過60小時的旅程後，在當地時間早上8時13分左右抵達越南邊境城市同登。他步出火車站後，轉乘私家車前往河內。

另一主角特朗普亦已經乘坐空軍1號出發，預料周二晚上抵埗，他在Twitter留言，期望會面有成果。。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，特朗普跟金正恩周三晚會先進行初步單獨會面，之後再跟幕僚共晉晚餐。

越南特金會：牽引金正恩專列的東風4D機車周二（26日）駛離越南邊境城市同登，金正恩由此地轉乘私家車前往河內。（路透社）