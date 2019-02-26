【越南特金會】不斷更新：金正恩抵達越南　特朗普期望會面有成果

美朝第二次首腦峰會（特金會）周三（27日）一連兩日在越南首都河內舉行，是繼2018年6月的新加坡峰會後，美國總統特朗普（Donald Trump）再與朝鮮領袖金正恩會面，雙方將商討朝鮮半島無核化，以及改善兩國關係等重要議題。 《香港01》將持續更新兩人的行蹤及會議內容。

【11：20】河內市面蘊釀濃厚的特金會氣氛，有商家趁機推出不同類型的特金會產品，讓遊客留為紀念外，自己亦可大賺一筆。

越南特金會直擊：《香港01》為讓讀者緊貼峰會最新動態及消息，特派記者前往採訪。圖為記者訪問一名遊客，他2月26日開心地展示剛買下的「特金會」紀念T恤，表示藉此留念。（梁凱怡攝）

【11：10】韓國首爾有民眾舉行集會，抗議舉行特金會，並反對美朝兩國計劃簽署終戰宣言。他們認為平壤會以此為藉口，要求減少駐韓美軍數目。另外示威人士亦希望特朗普可以趁會議向金正恩就當地人權問題施壓。

【10：50】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（26日）率先飛抵河內，為峰會做準備。他曾經數度獲委派前往朝鮮平壤談判，是美朝無核化談判的關鍵角色。對於是次峰會預期成果，他周日（24日）接受電視訪問時嘗試降低外界的期望，指可能要再舉行一次峰會，才能達致半島無核化目標。

越南特金會：牽引金正恩專列的東風4D機車周二（26日）駁離越南邊境城市同登，金正恩由此地轉乘私家車前往河內。（路透社）

【10：26】金正恩乘坐的專列經過60小時的旅程後，在當地時間早上8時13分左右抵達越南邊境城市同登。他步出火車站後，轉乘私家車前往河內。

另一主角特朗普亦已經乘坐空軍1號出發，預料周二晚上抵埗，他在Twitter留言，期望會面有成果。。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，特朗普跟金正恩周三晚會先進行初步單獨會面，之後再跟幕僚共晉晚餐。