【一分鐘看世界】直擊特金會開鑼、中美談判、教廷性醜聞

早晨，今天是2月27日，星期三。
多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
直擊特金會開鑼
美朝第二次首腦峰會（特金會）周三（27日）一連兩日在越南首都河內舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）再與朝鮮領袖金正恩周二（26日）先後抵達河內。金正恩在同登車站下車，轉乘轎車前往目的地河內。有指這是因為同登至河內需要途經茂密山林，保安安排不便，所以轉乘汽車會較合適。他之後到訪朝鮮駐河內大使館；朝鮮官媒朝中社證實，金正恩「皇妹」金與正將一同出席「特金會」會談。越南全國「特金熱」，《香港01》記者亦直擊新聞中心及河內市面，分析相信越南特金會不是「毫無意義的作騷」……（按此閱讀更多）
越南特金會：金正恩的專用列車抵達越南同登站後，胞妹金與正先行落車打點。（路透社）
中美談判
美中貿易談判經過「加時」後，雙方表示取得實質進展，並同意舉行「習特會」落實最終協議。《南華早報》周二（26日）報道，兩國部分官員周一（25日）仍在華盛頓「加時」開會，商討一些技術問題。不過美國商務部長（Wilbur Ross）周一（25日）表示，假如兩國未能達成協議，華府將按照原定計劃向中國進口貨品上調關稅。美國再有聲音要求禁用中國電訊巨企華為的設備。來自共和、民主兩黨的11名參議員以安全為由，聯名敦促華府考慮禁用華為生產的太陽能發電設備……（按此閱讀更多）
中美貿易談判：美國總統特朗普（Donald Trump）2月22日表示，他考慮3月底在佛羅里達州的私人別墅海湖莊園與中國國家主席習近平會面，就兩國貿易協議落實最終內容。（路透社）
教廷性醜聞
羅馬天主教「教廷第三把交椅」、澳洲樞機主教佩爾（George Pell）2018年12月被澳洲墨爾本法院裁定5項兒童性侵罪名成立，是歷來被控性侵的最高級神職人員，但當時判決沒有公開。當局周二（26日）正式公布有關裁決。佩爾否認控罪並已經提出上訴。一名受害人在佩爾離開法院時高呼要他「下地獄」……（按此閱讀更多）
英國脫歐
英國首相文翠珊的發言人周一（25日）表示，政府將很快公開關於「無協議脫歐」如何影響商業和貿易的分析報告。文翠珊周二（26日）為「押後脫歐」選項開路，她表示，若然脫歐協議草案無法在下月通過國會，且國會又投票否決「無協議脫歐」的話，政府將安排國會再投票，決定是否押後脫歐日期；她的親信、內閣辦公室大臣李達德（David Lidington）表示，國會最快可以在下周表決脫歐協議。文翠珊周日（24日）在埃及出席歐盟與阿拉伯聯盟與意大利總理孔特（Giuseppe Conte）打桌球，不過文翠珊的動作相當生硬，一舉一動惹來網民嘲笑……（按此閱讀更多）
以色列間諜
以色列前能源部長塞格夫（Gonen Segev）因間諜罪，周二（26日）被耶路撒冷地區法院判處11年監禁。他在1月承認從事嚴重間諜活動，向伊朗情報機構提供有關以色列安全等方面信息，並經常與伊朗人員見面……（按此閱讀更多）
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