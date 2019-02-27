伊朗外長扎里夫請辭　魯哈尼未表態　IG假帳戶「代為」拒絕

不少政要名人都會在社交媒體建立自己的個人官方帳戶，惟不時有人會「複製」這些名人打造名字相似的「假AC」。 伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周一（25日）在Instagram官方帳戶宣布辭職，多家媒體周二（26日）報道，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）已在Instagram拒絕扎里夫的請求，惟及後發現有關帳戶是魯哈尼支持者所開的「假AC」，而這位伊朗總統對扎里夫請辭尚未表態。

多家媒體報道，一個以伊朗總統魯哈尼為名的Instagram帳戶「hrouhani_president」，周二（26日）上載一張魯哈尼與扎里夫的合照，宣布拒絕扎里夫請辭，不過及後證實這只是假新聞。這個帳戶並非這位伊朗總統的官方帳戶，而魯哈尼真正帳戶「hrouhani」亦未宣布是否接受扎里夫請辭。

▼魯哈尼IG假帳戶：

伊朗外交部此前重申，魯哈尼未接受扎里夫的辭職，並指他請辭的原因超出Instagram帳戶的內容；大部份國會議員聯署要求魯哈尼挽留扎里夫。分析認為，扎里夫站在與美方談判的最前線，難以以找到替代人選，所以魯哈尼未必會接納扎里夫的辭職。

扎里夫周一深夜突然宣布辭職，表示真誠地為出任外長期間所有缺點道歉，《伊朗國營通訊社》（IRNA）引述扎里夫交代離職原因，表示期望自己的離職，可以激勵伊朗外交部在處理外交事務上，重拾恰當態度。

（綜合報道）