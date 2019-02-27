埃及開羅火車站大火　至少20死15傷

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位於埃及開羅中部的拉美西斯火車站（Ramses station）周三（27日）發生大火，現場冒出濃濃黑煙。天空新聞台（以阿拉伯文報道）報道至少20人死亡、15人受傷。路透社引述醫護人員消息報道，事件中至少10人死亡、逾20人受傷。

埃及門戶網站Masravi報道，出事的拉美西斯站有有列車出軌以及起火。

俄羅斯衛星網報道，初步消息指列出駛離倉庫後以高速行駛，然後撞上一個有上蓋的月台。火車撞上後引發爆炸及大火，然後火勢蔓延至車站其中一幢建築物。

▲從現場照片可見，爆炸與大火發生後，有人倒卧路軌中。

▲從現場照片可見，大火產生的黑煙在車站附近清晰可見。

▲PM Breaking News的Twitter帳戶發布現場影片，可見起火的火車站冒出滾滾濃煙。

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