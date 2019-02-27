埃及開羅火車站大火　至少20死43傷　火車司職疑疏忽釀意外

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位於埃及開羅中部的拉美西斯火車站（Ramses station）周三（27日）發生大火，現場冒出濃濃黑煙。路透社報道事件中至少20人死亡、43人受傷。

站內閉路電視顯示，列車撞到月台的緩衝區及金屬欄杆，爆炸後形成巨大火球。路透社引述目擊者指，火勢迅速蔓延，有人在火海中無法逃生。意外造成至少20死43傷。當局未能尋獲當中大部分屍體，亦有屍體被燒至無法識別。

埃及門戶網站Masravi報道，出事的拉美西斯站有有列車出軌以及起火。埃及的檢察官指出，初步調查顯示，司機沒有拉動剎車掣，就下車與其​​他司機交談，導致無人看管的列車高速行駛，然後撞上一個有上蓋的月台。火車撞上後引發爆炸及大火，然後火勢蔓延至車站其中一幢建築物。當！地媒體指，涉事的火車司機已經被捕。

▲從現場照片可見，爆炸與大火發生後，有人倒卧路軌中。

▲從現場照片可見，大火產生的黑煙在車站附近清晰可見。

▲PM Breaking News的Twitter帳戶發布現場影片，可見起火的火車站冒出滾滾濃煙。

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（綜合報道）

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