【一分鐘看世界】越南特金會、印巴衝突升級、中俄軍力

早晨，今天是2月28日，星期四。
多雲有薄霧的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
越南特金會
美國總統特朗普（Donald Trump）及朝鮮領袖金正恩周三（27日）晚上在被譽為百年傳奇的河內索菲特傳奇大都會酒店碰面，握手問好；二人周四早上起會正式會談，並在下午共同出席聯合協議簽署儀式。消息報道，金正恩自周二（26日）抵步河內後很多時間留在梅利亞酒店（Melia Hanoi），有韓國媒體在金正恩到訪前成功潛入酒店拍攝「最有可能成為金正恩房間」的影片兼照片。另外，金正恩緋聞前女友、有「朝鮮鄧麗君」之稱的玄松月亦身在越南……（按此閱讀更多）
越南特金會：朝中社發放相片顯示，朝鮮領袖金正恩2月26日跟多名高層官員開會，聽取有關峰會工作磋商結果。期間他仍然「煙不離手」。（路透社）
印巴衝突升級
巴基斯坦廣播電台（Radio Pakistan）周三（27日）發聲明指空軍戰機空襲印度控制的喀什米爾地區（Kashmir），另外擊落兩架印度軍機，一名印度機師被俘。巴基斯坦廣播電台（Radio Pakistan）公布被俘虜機師照片和影片，片中飛行員被蒙上眼睛，親口承認自己是空軍中校。事件影響在印度和巴基斯坦空域過境的國際航班，巴基斯坦周三（27日）宣布關閉空域，暫停民航飛機起降。這一連串軍事和外交衝突，由「印巴分治」說起……（按此閱讀更多）
印巴衝突：印度控制的喀什米爾地區2月14日發生自殺式襲擊，至少44名中央後備警察部隊士兵死亡。（路透社）
中俄軍力
美國陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）周一（25日）接受訪問時表示，俄羅斯及中國的軍力預計分別於2028及2030年到達頂峰，因此美國會有大約10年時間應對。他表示美國陸軍會廢除或延遲接近200種武器計劃，將資源集中用於對抗兩國的軍備上……（按此閱讀更多）
埃及開羅火車站大火
位於埃及開羅中部的拉美西斯火車站（Ramses station）周三（27日）發生大火，現場冒出濃濃黑煙。路透社報道事件中至少20人死亡、43人受傷。初步調查顯示，司機沒有拉動剎車掣就下車與其他人交談，導致無人看管的列車高速行駛撞上月台爆炸……（按此閱讀更多）
中美貿易談判
美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周三（27日）出席國會聽証會時表示，雖然與中國的貿易談判至今取得實質進展，但仍有很多工作要做，才可以達成貿易協議。他強調，美國和中國之間的問題太嚴重，所以中國除了購買更多美國貨外，還需要採取更多行動……（按此閱讀更多）
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