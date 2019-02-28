【越南特金會．不斷更新】沒達成協議　白宮：未來繼續傾

美朝領袖第二次峰會周四（28日）進入第二天。美國總統特朗普和朝鮮領袖金正恩這日將舉行正式會談，並發表《河內宣言》，公布有關朝鮮無核化行動，以及美國相應措施。無核化進程能否加快，宣言的內容十分關鍵。 周四的會談當地時間早上9時（香港時間10時）展開，特朗普和金正恩會在河內大都市索菲特傳奇酒店單獨會談45分鐘，之後加入雙方官員擴大會談，預計11時55分共進午餐。 但現時「特金會」出現重大變動，工作午餐取消。白宮後來確認雙方未達成協議。 外界本來預計雙方下午2時左右簽署《河內宣言》，隨後特朗普會召開記者會介紹會談結果。韓聯社報道，《河內宣言》將觸及具體落實朝鮮半島無核化措施，但細節尚未知。《香港01》將持續更新兩人的行蹤及會議消息。

【15：07】白宮： 金正恩與特朗普在越南峰會上沒有達成任何協議，未來會議將繼續進行。

【15：17】特朗普見記者，他稱現時若簽署協議，並不是好事，但他形容這兩天的峰會富有成效。

美國國務卿蓬佩奧形容，美方要求金正恩做更多事情，但金正恩並未準備好。他形容對未來仍然樂觀。

【14：59】特朗普的記者會快將開始。

【14：41】美國白宮證實，雙方在會談中沒有達成協議。白宮發表聲明形容，美朝兩方的會談很好也有建設性，雙方討論了有關無核化及推動經濟的議題，但目前未有達成協議，雙方團隊期望在未來再會面。

【14：32】「特金會」出現重大變動，特朗普與金正恩沒有共進午餐，現時金正恩已返回下榻的酒店。特朗普同樣已啟程返酒店。

Kim returns to Melia after the summit is abruptly stopped. #TrumpKimSummit #HanoiSummit pic.twitter.com/jDVyJLA3k3 — Jake Kwon (@JakeKwon88) February 28, 2019

【14：30】韓聯社報道在「特金會」的會談擴大會議上，雙方陣容出現了罕見的「失衡」局面，陪同出席的美朝官員分別為3人和2人。

報道稱，本來預計陪同金正恩出席的朝鮮勞動黨中央副委員長李洙墉缺席，除翻譯外，只有黨中央副委員長金英哲和外務相李容浩與金正恩並排而坐。

美方陪同特朗普與會的則有國務卿蓬佩奧、白宮代理幕僚長馬爾瓦尼及總統國家安全事務助理博爾頓。

【14：21】《香港01》記者在現場獲悉，從峰會現場至特朗普下榻的JW萬豪酒店路段，已經封路。

【14：14】美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，「特金會」的工作午餐取消，白宮未證實簽約儀式會否舉行。

【14：00】美國白宮稱，預計「特金會」將較原定時間提早結束，特朗普的記者會將提前2小時舉行，即為香港時間下午3時。

【13：50】《華盛頓郵報》記者David Nakamura在Twitter發文，貼文引述白宮發言人桑德斯稱，「特金會」會談將在30至45分鐘後結束，然後特朗普會回到下榻的JW萬豪酒店。

David Nakamura稱，特朗普可能會在當地時間下午2時（香港時間下午3時）開記者會，但聯合協議簽署儀式和雙邊午餐或會取消。

簽約儀式原定在當地下午2時（香港時間下午3時）舉行。

BREAKING: Major change of plans at #hanoisummit. Sarah Sanders said the talks will wrap up in next 30 to 45 min, then Trump will go back to Marriott. His presser moved up 2 hours to start at 2 p.m. Not clear but joint signing ceremony and bilateral lunch appear canceled. — David Nakamura (@DavidNakamura) February 28, 2019

【13：35】現場記者獲悉「特金會」工作午餐的餐單，頭盤為蘋果鵝肝啫喱，主菜是鱈魚，甜品則是香蕉太妃批，並有人蔘茶。

【13：07】金正恩與特朗普較早時到戶外散步期間，金正恩的妹妹金與正被拍到站在附近留意情況，驟眼一看，還以為她扮成「樹人」，在旁邊默默守護兄長。

Kim Yo Jong looking on from the perimeter, as Trump and Kim meet Pompeo and Kim Yong Chol pic.twitter.com/AdJiSkdoqS — Chad O'Carroll (@chadocl) 2019年2月28日

越南特金會：特朗普和金正恩外出散步時，金與正（右上）一直站於距離兄長不遠的地方，像觀察對方的一舉一動。（Twitter/Chad O'Carroll）

【12：22】金正恩表示，如自己不準備推行朝鮮半島無核化，就不會在越南跟特朗普開會。

他在回應在場記者提問時亦表示，他歡迎美國在朝鮮首都平壤開設聯絡處的構想。

越南特金會：美朝雙方代表連同美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩2月28日舉行峰會，雙方相談甚歡。（路透社圖片）

【12：19】包括韓聯社及路透社等媒體正在報道更多有關擴大會談的消息。特朗普表示美朝正在進行有建設性的話，他相信朝鮮能迎來光明未來。

金正恩則說：美在朝鮮設立聯絡處是皆大歡喜。

▲包括霍士新聞網絡在內多個媒體直播擴大會談的過程。

【11：39】白宮公布總統特朗普峰會最後一日行程如下：

下午12時55分：特朗普與金正恩共進工作午餐；

下午3時05分：兩人共同出席聯合協議簽署儀式；

下午3時40分：特朗普離開河內索菲特傳奇大都會酒店；

下午4時50分：特朗普在下榻酒店召開記者會；

下午6時05分：特朗普從河內起飛返美。

【11：32】成為是次峰會場地的河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）來頭不少，也是不少名人及明日下榻過的酒店。01記者就此撰文，介紹它的犀利之處。

【11：22】01記者在河內直擊峰會，見當地報章以「特金會」為頭條。

越南特金會：當地報章《越南新聞》以「特金會」作頭條報道。（梁凱怡攝）

【11：20】日本放送協會（NHK）報道稱，日本首相安倍晉三在預算委員會上說道，「朝鮮的導彈和核武器對日本來說是巨大威脅，我們對美國表示，希望朝鮮不可逆地棄核。」安倍還說，為了「無核」的世界，期待美朝會談可以取得成果。

【11：16】金正恩在峰會舉行以來，首次回應外國媒體記者提問。

【10：59】韓聯社報道，金正恩在會談開始前表示，我們連續兩天進行很棒的對話，期間我們付出不少努力，現在應是展示出實際成果的時候了。金正恩說，全球都在關注這一歷史性時刻，將力爭今天的會談取得良好成果。

越南特金會：金正恩與特朗普在舉行峰會的酒店花園內散步。（路透社）

【10：53】美國有線新聞網絡（CNN）報道，兩人原定在酒店池畔舉行會談，但因太熱而取消。01記者在當地探訪，稱當地數日以來天陰、室外氣溫攝氏23度，但估計因為兩人身穿正裝所以感覺較熱。

越南特金會：金正恩與特朗普在舉行峰會的酒店花園內散步。（路透社）

【10：30】在眾多記者在場的情況下，金正恩對特朗普表示，很多人質疑他們的會議：「我相信他們所有人看到我們坐在一起、且肩並肩的時候，感覺就像他們在看一部「奇幻電影」（Fantasy Movie）。」

【09：45】韓聯社報道雙方將從9時45分起舉行擴大會談，並共進午餐。據指，美國務卿蓬佩奧、白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton），以及朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲、李洙墉、外相李勇浩將出席擴大會談。

特朗普及金正恩一度走出戶外。惟過了不久他們又重返室內。（圖為河內新聞中心直播畫面截圖）

特朗普及金正恩一度走出戶外，同場還有美國國務卿蓬佩奧。（圖為河內新聞中心直播畫面截圖）

特朗普及金正恩一度走出戶外。（圖為河內新聞中心直播畫面截圖）

【10：27】金正恩表示，我們迄今已做出很多努力，而我們想現在時候讓我們坐在一起，並進行這美好的對話。讓我向你保證，我會盡我所能讓今日（的會談）最終有一個好結果。」

【10：30】特朗普表示，「我們昨晚在晚餐時有非常好的對話，以及晚餐前（的對話也很好）……我想非常重要的是，你知道，這關係（美朝關係）是非常有力。」

【10：25】《華盛頓郵報》記者David Nakamura問金正恩對於和特朗普達成協議是否有信心。金正恩則表示：「現時說這個太早了。我不會說我是悲觀。我有一個感覺是，將有好的結果。」

越南特金會：2月28日，特朗普在峰會開始時向金正恩表達敬意，稱朝鮮經濟潛力巨大。（路透社）

越南特金會：2月28日特朗普在峰會上聆聽金正恩說話，面露微笑。（路透社）

【10：16】特朗普示，在金正恩承諾為核會談有正面結果盡一切努力的情況下，不急於達成協議。

【10：13】特朗普表示：「當你有一個良好的關係，很多事情都會發生。」

【10：07】特朗普在峰會開始時表示尊敬金正恩，他說朝鮮經濟潛力巨大。

金正恩則表示，將力促美朝對話取得良好成果。會談定能取得積極成果。

【10：02】在場記者被安排離開會場。

【09：55】金正恩抵達峰會會場

【09：53】特朗普已抵達峰會會場。

【09：50】圖為河內市中心馬路旁有學生在守候金正恩的車隊，手持越南國旗及花束揮動，場面熱鬧。（美聯社）

（梁凱怡攝）

【09：43】金正恩離開酒店，起程前往峰會會場。上圖為01記者拍得金正恩車隊離開酒店時的情形。

【09：28】01記者越南現場直擊，會場外的主要道路已封閉。

【09：40】上圖為途人在金正恩下榻的梅利亞酒店外等他出現並乘車前往峰會會場（路透社）

【09：22】聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）在聯合國總部周三（27）舉行的例行記者會上表示，非常歡迎美朝領導人再次會晤。

【09：34】特朗普的車隊已離開他下榻的JW萬豪酒店。

【09：09】作為峰會會場的索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）已開始有交通管制措施。特朗普下榻的JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel）則未類似情況。

【08：58】根據美國白宮發布的總統日程，特朗普今日在與金正恩會面後，有一個簽字儀式。

美國在特朗普抵越前開始就與朝鮮的協議草擬文本，但外界仍然未能得知文件中包括什麼。

【08：47】特朗普和金正恩當地時間上午9時會在河內大都市索菲特傳奇酒店單獨會談45分鐘，之後由雙方官員加入繼續談判。