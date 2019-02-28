回心轉意還是辭職被拒？　伊朗外長重新投入工作

伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周一（2月25日）在Instagram 上宣布辭職，引起外界關注。然而總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周三（27日）正式拒絕接受他辭職。 扎里夫之後似乎已重返工作崗位。他周四出席歡迎亞美尼亞總理抵達德黑蘭的儀式。他在當天也就愈發緊張的印巴局勢表態，呼籲巴基斯坦和印度保持克制。 伊朗的「外長辭職風波」算是告一段落，但短短兩天期間眾多紛亂，為外界留下不少問號。

扎里夫周一（25日）深夜在Instagram官方帳戶宣布辭職，他表示真誠地為出任外長期間所有缺點道歉。他當時未有說明原因，後來則表示，是政治鬥爭以及自己在外交決策上遭邊緣化，導致他決定求去。

如今他繼續留任，對魯哈尼政府以及抗衡國內強硬派都有好處。析認為，扎里夫站在與美方談判的最前線，難以找到替代人選。而大部分國會議員都聯署要求魯哈尼挽留扎里夫。

伊朗外交部此前重申，魯哈尼未接受扎里夫的辭職，並指他請辭的原因超出Instagram帳戶的內容。魯哈尼其後也正式表示拒絕接受，指他辭職違反國家利益，「所以我不接受。」

扎里夫自2013年上任來一直擔任伊朗外交部長一職，也是「伊朗核協議」的「關鍵設計師」之一。

（綜合報道）