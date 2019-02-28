【越南特金會】特朗普：或在不久將來再見金正恩　想與之達成交易

美國總統特朗普周四（28日）與朝鮮領導人金正恩舉行第二日的美朝峰會會談，然而雙方會面時間較原定為長，而且在沒舉行工作午餐會的情況下就提早結束。金正恩率先乘車離開峰會會場，特朗普隨後亦乘專者返會其所下榻的JW萬豪酒店。 特朗普返回酒店出席記者會時指出美朝在棄核議題上有意見分歧。他稱雙方未能取得成果，跟朝方要求全面解除制裁不果有關。他認為朝鮮須實現無核化才能獲得放寬制裁。 特朗普在記者一開始不久已在演說中講明，雙方並非不歡而散，美國繼續與朝鮮保持友好關係。他也引述金正恩周三（27日）在晚宴中說的話，朝鮮承諾不再核試。

特朗普在記者一開始不久已在演說中講明，雙方在制裁上意見不同，所以決定離開談判桌。然而美朝並非不歡而散，美方繼續與朝方保持友好關係。他也引述金正恩周三（27日）在晚宴中說的話，朝鮮承諾不再核試。

特朗普說：「基本上他們想全面解除制裁，而我們不願意這樣做。」

美國總統特朗普在記者會上表示：「美朝簽署協議不是好事，我們花了差不多一整天跟（金正恩）在一起……大家決定不做任何行動。」他說美朝有多個選項，但暫時不推進。

他說過去2天的會談非常有建設性，「但有時你就是要走（離開談判桌）。」他強調這不是氣氛很惡劣的那種談判破裂，而是非常友善地決定離開談判桌。

特朗普表示，不想說離開談判桌是自己的決定，因為這對兩國關係不好。他稱國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會繼續跟對方談話。

朝鮮在峰會上要求美國解除全部制裁，但特朗普表示不接受。特朗普在記者會上表示，呼籲朝鮮實現完全且不可逆的無核化。他指朝方要實現無核化，才能達能換取放寬制裁。

與特朗普一同出席記者會的美國務卿蓬佩奧說，他希望雙方能推進多一點。他指過去2天將雙方放在取得成果的有利位置。他說：「金正恩覺得我們能一起取得成果，但當我們要求他做更多，他未準備好。」

特朗普面對記者在發布會上提問，有關其這位總統的前私人律師科恩（Michael Cohen）周三（27日）出席美國眾議院委員會的公開聽證會的事。科恩在聽證會上主要在通俄、希拉里黑材料、種族主義，以及艷星掩口費4件事上指控特朗普，並表示對曾為他做事感到羞恥。

特朗普開宗明義的地回答，他沒有通俄。特朗普形容那是假的聽證會。

本次峰會在沒有協議的情況下結束，外界關注特朗普會否短期內再跟金正恩開會。惟特朗普未就舉行第三次「特金會」做出承諾。

（綜合報道）