【印巴衝突】喀什米爾局勢惡化　美國「和事佬」角色不再？

印度和巴基斯坦在喀什米爾（Kashmir）地區發生連串越境武裝衝突，局勢急劇惡化。美國、中國和歐盟都呼籲這兩個擁核國家保持克制。 印巴關係多年來一直就喀什米爾出現爭拗，美國政府通常會擔當「和事佬」角色協助斡旋。惟特朗普（Donald Trump）上台後，把戰略重心從南亞地區抽出，引發外界關注誰人會出面調停。

印巴1999年在印控喀什米爾地區爆發格爾吉爾戰爭（Kargil War），時任美國總統克林頓（Bill Clinton）分別致電巴基斯坦總理和會見印度總理協助調停。美國前總統喬治布殊（George Bush）和前國務卿鮑威爾（Colin Powell）也有份參與斡旋2001至2002年的印巴對峙。

2008年11月孟買發生連環恐襲後，印度政府準備發動對巴基斯坦地區武裝份子的攻擊，美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）出訪印度游說，並成功要求巴基斯坦提高合作透明度。

印巴衝突：一架印度空軍直升機在查謨和喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）的布德加姆（Budgam）地區墜毀。

特朗普上台後，把外交重心轉移至朝鮮、伊朗和委內瑞拉等地，在2019年發表的國情咨文中宣布希望儘快從阿富汗撤軍，顯示特朗普政府對喀什米爾以至南亞地區都缺乏「興趣」。

美國現時未有正式的助理國務卿負責南亞和中亞事務，而2017年6月才上任的代理助理國務卿韋爾斯（Alice Wells）在該區亦未有足夠的政治影響力。

特朗普為其「印太地區」（Indo-Pacific）構想向印度總理莫迪（Narendra Mod）靠攏，卻在2018年1月取消對巴基斯坦的13億美元售武計劃，甚至指摘伊斯蘭堡政府支助恐怖組織。上述情況都不利美國現時在喀什米爾問題上充當「和事佬」角色。

印巴衝突：印度一名空軍機師跳傘逃生後，降落在巴控喀什米爾地區，隨後被巴方俘虜。印度有示威者要求巴方釋放機師。（路透社）

這次印巴的喀什米爾衝突，突如期來，在印控喀什米爾出現自殺式襲擊後一天舉行的第55屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）幾乎沒有觸及相關議題。

同時間，不論是印控喀什米爾自殺式恐襲，還是後來印巴軍機越境攻擊都缺乏相關情報警告。情況顯示除了美國之外，其他國家也面對消息不流通的問題，為衝突再度升級蒙上陰影。

印巴衝突：巴基斯坦示威者抗議印度空襲，手持海報批評印度總理莫迪是恐怖份子。（美聯社）

特朗普周四（28日）出席第二次美朝峰會後，在記者會表示美方已參與調停印巴衝突的工作。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前則呼籲雙方保持克制。

印度國防部發言人阿南德（Devender Anand）周四稱，巴方周三（27日）清晨時份沿喀什米爾的「實際控制線」（LOC）朝印方射擊，印軍還火。巴國外長同日深夜致電中國外長王毅通報最新局勢並希望中方協助緩解。

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）目前已伸出橄欖枝，稱準備與印度對話，並即將釋放俘獲的印度機師。莫迪周三宣稱組織1000萬人開視像會議，呼籲印度要團結抗敵，但仍未就和解做出太大動作。

（衛報／路透社）