【一分鐘看世界】特金會無協議、特朗普vs科恩、伊朗外長辭職風波

早晨，今天是3月1日，星期五。
新一個月的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特金會無協議
美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩一連兩日的越南特金會，最終以未能達成協議收場。兩人從周三（27日）一開始親切地握手，互稱對峰會非常有期望；次日（周四）金正恩公開回應外國記者提問，到正式開始雙邊會談卻是談不攏，更取消工作午餐和簽約儀式，提早收隊離場。不歡而散除了因雙方在制裁問題有矛盾，亦可能因為特朗普近來面對前私人律師科恩爆料案等多種麻煩事。專家雖然對《河內宣言》落空感到驚訝，但認為今次是一個好機會讓彼此互相理解分歧所在……（按此閱讀更多）
越南特金會：美朝首腦在峰會首日圍坐在圓桌一起進餐，期間特朗普還向各人開玩笑。（路透社）
特朗普vs科恩
美國總統特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）周三（27日）出席美國眾議院委員會的公開聽證會，他表示，不知道特朗普有否勾結俄羅斯以贏得2016年總統選舉，但他有所懷疑，並指出當年維基解密公開希拉里（Hillary Clinton）陣營的外洩電郵之前，特朗普早已知情。身在越南出席第二次「特金會」的特朗普在Twitter反擊指科恩說謊，企圖獲得減刑。眾議院監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）明言，根據科恩的供詞，特朗普似乎已經犯罪……（按此閱讀更多）
科恩到國會作供：科恩曾經說會為總統特朗普擋子彈，後來因為官非而跟對方反面。他2月27日到眾議院作供指控特朗不實行為，他期間表現感觸。（路透社）
伊朗外長辭職風波
伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周一（2月25日）在Instagram上宣布辭職，引起外界關注。然而總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周三（27日）正式拒絕接受他辭職。扎里夫之後似乎已重返工作崗位，「外長辭職風波」算是告一段落，但短短兩天期間眾多紛亂，為外界留下不少問號……（按此閱讀更多）
印巴衝突
印度和巴基斯坦近日在喀什米爾（Kashmir）地區爆發衝突，巴基斯坦宣稱擊落兩架印度戰機，並俘虜一名空軍中校。伊斯蘭堡（Islamabad）方面宣布關閉領空，多間航空公司受影響取消要來往當地的航班。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）周四（28日）表示，將於周五（3月1日）釋放該名機師以展示和平姿態，外界似乎見到了轉機。印巴關係多年來一直就喀什米爾出現爭拗，美國政府通常會擔當「和事佬」，惟特朗普上台後把戰略重心從南亞地區抽出，引發外界關注誰人會出面調停……（按此閱讀更多）
加國司法醜聞
加拿大政府涉嫌干預司法獨立醜聞繼續發酵，總理杜魯多（Justin Trudeau）被指涉嫌向前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控，後者在拒絕妥協後被降職。事件主角王州迪周三（2月27日）出席國會司法委員會作證時稱，在處理有關案件時曾受到政府官員施壓；杜魯多回應指不同意王州迪的說法，又強調不會辭職……（按此閱讀更多）
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