【越南特金會】朝外相罕有開記者會澄清：只要求美方撤回部分制裁

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩一連兩日的越南「特金會」，周四（28日）遽然提早結束，未能達成協議收場。特朗普當日離開河內前召開記者會，指金正恩不願關閉所有核設施，但就希望美國撤銷所有制裁。 朝鮮外相李勇浩當地時間周五（3月1日）凌晨突然召開記者會，澄清平壤只要求美方撤回部分制裁，美方卻要求平壤「再做多些」。他又強調，就算美國尋求進一步談判，平壤的立場亦不會改變。

李勇浩在外務副相崔善姬陪同下，突然在金正恩下榻的河內梅利亞酒店（Melia Hanoi）召開記者，記者趕抵現場但未獲准內進。

韓聯社報道，李勇浩表示，朝方在峰會上提出永久停止核試及停止試射導彈等實際建議，又指平壤願意拆除寧邊核設施，以換取美國撤回部分制裁，而不是撤回所有制裁。

李勇浩指出，平壤要求撤回5項聯合國制裁決議，特別是影響民眾生活的決議，但美國卻要求平壤在這些措施之外「再做多些」。

越南特金會：朝鮮外相李勇浩當地時間周五（3月1日）凌晨突然召開記者會，澄清平壤只要求美方撤回部分制裁，美方卻要求平壤「再做多些」。（美聯社）

特朗普此前在記者會表示，朝鮮不準備關閉寧邊核設施以外等不為人知的濃縮鈾設施，但就希望美國撤銷所有制裁，所以不與金正恩簽署任何協議。李勇浩對此回應指，如果美國願意取消部分制裁，朝鮮可以永久拆除鈾濃縮設施等所有核設施，但在這個情況下，就算美國尋求進一步談判，平壤的立場也不會改變。他又指出，若美朝雙方能建立更多互信，平壤才願意推進無核化。

美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）2月6日至8日訪問朝鮮期間，平壤已表明，若第二次「特金會」無法解決解除制裁的問題，朝鮮將「走自己的路」。

金正恩2019年1月1日發表元旦講話已表明無核化的承諾，並促請美國就無核化進程採取相應措施。但他同時警告，如華府誤判自己的耐性，堅持對朝實施制裁，朝鮮將無可避免地會「另尋出路」，暗示平壤可能會放棄談判，重回發展核武與核試的舊路。

（綜合報道）