特朗普傳曾下令　授女婿最高機密安全權限

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）周四（2月28日）出席聯合國安全理事會（United Nations Security Council）時表示，俄羅斯被迫對美國所提交的委內瑞拉問題解決方案動用否決權。 中國外交部發言人陸慷周五（3月1日）回應中方反對美國解決方案一事，表示該方案與中方原則立場嚴重不符。

内本西亞稱，俄羅斯被迫對美國的議案動用否決權，又指美國的手段令委內瑞拉的緊張局勢升級，並試圖實施違背憲法的政權變更，「如果美國真的想幫助委內瑞拉人民，他們就會透過官方渠道，透過任何受聯合國認可的機構去實現，但那不是他們的目標。」

内本西亞又指，「我們起草一份替代的決議方案，目的並非煽動政治陰謀和改朝換代，而是真誠幫助委內瑞拉人民將國家的情況回復正常。」

當日美國所提交的草案建議委內瑞拉在國際監督下舉行新總統選舉，而俄羅斯的草案則敦促以和平手段解決委內瑞拉問題，維護國家的獨立和主權，兩份議案均未能獲通過。

陸慷回應事件表示，「一段時間以來中方已多次闡明在委內瑞拉問題上的原則立場，我們支持委內瑞拉政府為維護國家主權、獨立、穩定所做的努力，而且大家都知道，我們一向主張委內瑞拉事務應當由委內瑞拉人民來自主決定。當前形勢下，中方呼籲委內瑞拉朝野雙方能夠在委內瑞拉的憲法和法律框架內，通過對話協商來尋求一個政治解決的方案。」

陸慷稱，關於周四在安理會對由美方等一些國家提出的決議草案進行表決一事，「我想說中方在安理會涉委內瑞拉問題上，我們的基本出發點是一定要維護聯合國憲章的精神，要維護國際法基本準則，要有利於推動委內瑞拉問題和平解決，要有利於維護拉美地區的長期和平與發展。中方一向反對任何外部勢力干涉委內瑞拉內政，反對向委內瑞拉進行軍事干預。很遺憾，剛才你所提到的被付諸表決的決議草案，與中方的上述原則和立場嚴重不符，所以中方不得不投了反對票。」

陸慷又指，「委內瑞拉保持和平與穩定，符合委內瑞拉國家和人民的根本利益，事實上也符合各方的共同利益。我們希望國際社會能做一些真正有利於委內瑞拉國家穩定、經濟發展、民生改善的事情，能夠在尊重委內瑞拉主權的前提下，為委內瑞拉提供一些建設性的幫助，能夠推動有關問題盡快得到平穩解決。安理會採取任何行動，應當符合上述原則立場。」

（綜合報道）