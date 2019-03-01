越南做贏家　舉辦特金會回報大

美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩的第二次「特金會」，周四（2月28日）在越南河內結束，雙方未能達成協議，但事件中仍有一個「大贏家」，正是主辦國越南。日本媒體周四報道，「特金會」帶給越南巨大的潛在回報，並且是該國提升地位的機會。

日本《每日新聞》周四報道，越南把這次美朝首腦會談視為強化與美國關係的絕佳機會，並且最大限度地有效利用這一機會。

報道指出，美國總統特朗普在這個越南之旅中，會見了越南國家主席阮富仲與越南總理阮春福，美國波音公司與越南的航空公司簽署了出售110架飛機的合約。特朗普對此還向越南表達謝意。

越南希望進一步加強與美國的關係。在這份價值逾過200億美元的訂單中，越南航空（VietJet） 將會向波音（Boeing）購買100架波音737-Max客機、215個通用電氣航空（GE Aviation）及CFM國際（CFM International）製造的飛機引擎等；另外竹子航空（Bamboo Airways）則同意買10架波音787-9客機。

越南近年經濟快速發展，當地政府也有意透過特金會，借機讓外國媒體更多報道越南的經濟成果。

（多維新聞網 / 每日新聞）