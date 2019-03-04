【一分鐘看世界】美韓取消軍演、Trump Killer上場？日本新年號

早晨，今天是3月4日，星期一。
又展開新的一周，你需知道以下五宗國際新聞：
美韓取消軍演
美韓上周六（3月2日）決定取消每年例行舉行的大規模軍演，「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle），兩者今後將徹底退出歷史舞台，改由小規模部隊演習。韓美翌日（3日）宣布，為期9天的美韓聯合軍演「同盟」周一（4日）起啟動，焦點放在戰略、作戰和戰術。分析相信，此舉是為延續第二次美朝峰會製造的良好氣氛，屬美國對平壤長期訴求的回應……（按此閱讀更多）
「鷂鷹」是旨在提高聯合作戰、合同作戰、聯合特種作戰、後方地區防護作戰能力的野外機動演習。圖為韓軍2017年4月2日在浦項參與登陸行動。（Getty Images）
印巴衝突
巴基斯坦上周五（3月1日）釋放印度機師以展示和平姿態。這場受到注目的移交工作在城鎮瓦格赫（Wagah）舉行，這個位處兩國邊界的地方頗為特別，雙方人員每天都會在這裏作另類「較量」，不是打鬥，而是一起在儀式中競技，表演步操、踢腿等，還要派出最高的軍官參與，儀式吸引大批遊客觀看。兩國衝突並未因此停止，繼續在喀什米爾地區（Kashmir）互相開火，導致至少6名平民和2名巴方士兵死亡。為緩和緊張局勢，中國和沙特阿拉伯將派特使到訪兩地……（按此閱讀更多）
印巴衝突：一架印度空軍直升機在查謨和喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）的布德加姆（Budgam）地區墜毀。
Trump Killer上場？
美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）宣布參戰2020美國總統選舉後，上周六（3月2日）來到出生地紐約布魯克林（Brooklyn）發表他逐鹿白宮的第一場演說。他形容特朗普（Donald Trump）是美國現代史上最危險的總統，並聲言會擊敗他。特朗普同日到馬里蘭州（Maryland）出席保守派政治行動會議（CPAC）時，揚言自己會贏得2020年大選，連任總統。他又批評民主黨計劃擴大針對他的通俄指控的調查是病態舉動，重申自己並沒有與俄羅斯勾結……（按此閱讀更多）
日本新年號
日本明仁天皇快將退位，新天皇德仁將於5月1日即位。日本預定在4月1日公布新年號取代平成，現時日本各地都在猜測新年號到底叫什麼，日本放送協會NHK最近報道一個可能的答案。但這對懂得廣東話的人來說，這個年號不是什麼好事……（按此閱讀更多）
華為孟晚舟被捕
華為副董事長孟晚舟在加拿大的律師周日（3日）表示，已向卑詩省最高法院提出民事訴訟，指控加拿大當局嚴重違反孟晚舟的憲法權利。訴訟稱，加拿大政府、警方及邊防部門並非立即逮捕孟晚舟，而是在拘捕孟晚舟前對她扣留、搜查及問話，並假裝例行海關檢查，強迫孟晚舟提供証據及資料（按此閱讀更多）
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