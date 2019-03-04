阿爾及利亞總統尋求五度連任　民眾示威抗議

阿爾及利亞及法國爆發示威，抗議阿爾及利亞總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）競逐連任。布特弗利卡周日（3日）表示理解示威聲音，若自己成功爭取連任，將會在一年後卸任。

阿爾及利亞總統布特弗利卡2月宣布將競逐連任，引發示威浪潮。阿爾及利亞周日（3日）再爆發示威，大批學生在校園集會高叫口號，抗議布特弗利卡尋求第五次連任。防暴警察包圍示威者，以防他們前往包圍憲法委員會大樓。

在法國巴黎，亦有幾百名阿爾及利亞僑民示威，抗議布特弗利卡爭取連任。

現年82歲的布特弗利卡自1999年開始執政，至今已是第四任期。布特弗利卡在2013年中風後，鮮有公開露面，目前正在瑞士接受治療。示威者抗議他已不合適領導國家。

一名示威者接受法新社採訪時表示：「我們不是反對總統，但他不在國家，已是不醒人士，他的親信現正在他背後為所欲為。」

雖然反對聲音持續，但布特弗利卡透過競選經理，在周日（3日）限期前遞交參選表格。他透過電視台發表公開信，聲稱若成功連任，會就頌布新憲法進行公投，並會要求反對派要求，成立獨立選舉委員會，制訂下一個總統大選日期，而他本人則會在一年後卸任。外界普遍猜測布特弗利卡仍會勝出大選。

（綜合報道）