【一分鐘看世界】習近平將訪美、華為傳擬控美、分析特金會

早晨，今天是3月5日，星期二。
多雲驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
華為傳擬控美
包括路透社及《紐約時報》等通訊社及媒體周一（4日）引述知情人士報道，華為技術公司傳計劃周四（7日）就美國2018年通過的2019財年《國防授權法》（NDAA）中一附加條款興訟，指條款是褫奪公權的法案（bill of attainder）。倘若報道屬實，這是公司在一周內兩度採取行動。孟晚舟在加拿大的律師周日（3日）表示，已向卑詩省最高法院提出民事訴訟，指控加拿大當局嚴重違反孟晚舟的憲法權利。文件指控加拿大當局不當拘留孟晚舟約3小時，期間沒收她的電子器材並要求交出密碼，事件令她出現精神焦慮以及失去自由等等……（按此閱讀更多）
華為孟晚舟被捕：2018年12月11日，在加拿大溫哥華被捕的華為副董事長孟晚舟，獲准保釋。（資料圖片）
習近平將訪美
中國國家主席習近平預計在全國人民代表大會結束後，展開其2019年首次歐洲與美國訪問計劃。習近平首站或到訪意大利、法國，之後將前往美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。美國《華爾街日報》周日（3日）報道稱，特朗普與習近平或在3月27日舉行「習特會」，屆時有望達成正式貿易協議。彭博社同日亦引述消息人士報道，只要中國履行保護知識產權，以及購買大量美國產品的承諾，中美將接近達成貿易協議……（按此閱讀更多）
習近平與夫人彭麗媛2017年4月到達美國佛羅里達州棕櫚灘，與美國總統特朗普首次會晤，預料逗留一天。（路透社）
分析特金會
一連兩日的「越南特金會」上周四（2月28日）在越南首都河內落幕。出乎意料的是，兩國元首未在此次峰會上簽署任何文件。外界多以「談判破裂」來形容這次「特金會」。不過，這並不代表意此次「特金會」失敗，因為二人能一起當面交談已是美朝關係的突破，這次峰會亦為二人增進關係提供極好機會，為兩國往後改善關係奠定基礎。美韓在峰會後決定取消兩場大規模年度例行演習，亦反映美國及朝鮮仍在互釋善意，相向而行……（按此閱讀更多）
印巴衝突
印度和巴基斯坦在具爭議的喀什米爾（Kashmir）一帶爆發衝突，當中一名曾被巴方俘虜的印度機師阿比南丹（Abhinandan Varthaman）成為兩國媒體「口水戰」的焦點。巴基斯坦兩度發放阿比南丹的短片，片中機師讚揚巴方專業。惟印度媒體對此甚為不滿，批評巴基斯坦有違國際法，更指短片是該國威迫之下拍攝。另一方面，印度總理莫迪（Narendra Modi）則指：「我一心反恐，他們卻一心反我！」……（按此閱讀更多）
Luke Perry中風逝世
曾主演人氣劇集《Beverly Hills, 90210》的美國男星Luke Perry上周三（2月27日）中風後，被送入加州一間醫院，延至周一不治，終年52歲……（按此閱讀更多）
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