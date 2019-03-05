美國擬取消印度與土耳其「最惠國待遇」

美國計劃取消印度與土耳其最惠國待遇。一旦實施，印度和土耳其分別56億美元和16.6億美元出口美的商品，將不再享有免稅待遇。 美國總統特朗普（Donald Trump）周一（4日）去信國會，表示有意結束印度享有的約56億美元出口貨品零關稅待遇。另外美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）同日表示，華府有意取消土耳其在貿易上的特惠待遇。

特朗普在信中指出有意取消在普及特惠稅制度（Generalized System of Preferences，GSP）下，印度作為受惠的發展中國家地位。他解釋，華府與印度經過密集接觸後，他確定印度未能提供保證，讓美國能以對等和合理方式進入印度市場。

美國政府1976年實施的普及特惠稅制度，印度一直是該制度的最大受益國。惟路透社引述消息人士稱，有關制度更多是戰略關係上的象徵，而非金額數目。消息人士又稱美國的關稅其實已經相當低。

美國貿易代表處同日宣布，由於土耳其的經濟已充分發展，因此不再符合在普及特惠稅制度的資格。特朗普2018年對土耳其鋼鋁課以高關稅，土耳其之後實施報復與反制行動。美貿易代表處2018年8月決定重新檢視土耳其是否符合GSP的資格。

（路透社／中央社）