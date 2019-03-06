【一分鐘看世界】調查特朗普、杜魯多四面楚歌、倫敦炸彈驚雲

早晨，今天是3月6日，星期三。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
調查特朗普
美國共和黨領袖周一（4日）指，參議院將推翻總統特朗普緊急狀態令。眾議院司法委員會同日正式向特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）等81個機構及個人要求索取文件，以找尋證據指證特朗普及助手妨礙司法公正、貪污及濫用權力。眾議院三個委員會亦去信白宮及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），要求取得特朗普與俄羅斯總統普京私下對話的資料。民主黨目前已摩拳擦掌，計劃彈劾總統特朗普。不過民主黨的雙刃劍或最終傷及自己……（按此閱讀更多）
美國眾議院司法委員會同日正式向特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）等81個機構及個人要求索取文件，以找尋證據指證特朗普及助手妨礙司法公正、貪污及濫用權力。（路透社）
杜魯多四面楚歌
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周一（4日）對兩名加國公民仍在中國被扣表示非常關注，並形容北京繼續任意拘留是不幸。同時杜魯多捲入干預司法醜聞，事件繼續發酵。周一有第2名內閣官員因此辭職。風波重創這位靚仔總理的形象，他領導的政府涉嫌為了大選選票等原因，冒險干預司法部，試圖讓一家大型工程公司免遭刑事檢控，如今事件曝光後，偷雞不成，反而嚴重打擊自己的選情……（按此閱讀更多）
杜魯多捲入干預司法醜聞，事件曝光後，嚴重打擊自己的選情。（路透社）
查理斯與俄羅斯
國際反貪腐組織與東歐記者團隊合作調查一個俄羅斯離岸公司網絡的大量銀行交易。調查意外發現，英國王儲查理斯（Prince Charles）旗下的慈善基金會曾於2009至2011年間收取該網絡一間空殼公司約20.2萬美元（約157萬港元）的款項，消息引發媒體關注英國王室與外國資金的聯繫……（按此閱讀更多）
貿易戰新篇章
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（4日）表示，他認為美中貿易協議接近達成，談判雙方都出現正面訊息。不過路透社引述知情人士指，協議仍然有可能破裂。而彭博社則引述報告指，特朗普的加徵關稅措施為美國經濟帶來數以十億計美元額外成本，美國企業和消費者才是最大輸家。韓國《亞洲經濟》甚至認為，特朗普未來可能會轉向與日本等國展開貿易戰……（按此閱讀更多）
倫敦炸彈驚雲
英國反恐警察周二（5日）表示，倫敦希斯路機場（Heathrow）、倫敦市機場（London City）和滑鐵盧火車站（Waterloo）分別收到小型炸彈，當局現正展開調查。據指，可疑包裹為A4大小郵包，由黃色袋包裝，打開後內裏裝置能引起小火。事件中無人受傷，交通服務亦未受影響……（按此閱讀更多）
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