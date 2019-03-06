韓國情報機構：朝鮮東倉里導彈發射場有恢復運作跡象

韓國國會情報委員會委員周二（5日）與國家情報院會談後舉行記者會表示，目前朝鮮寧邊核反應爐處於停轉狀態，朝方2018年5月廢棄的豐溪里核子試驗場也未發現異常，但東倉里發射場似乎有恢復跡象。

據悉，國家情報院指，朝方正對東倉里導彈發射場已拆除設施中的一部分進行頂棚和門扇修復工作。國情院認為，朝鮮此舉可能是為了擴大廢棄該基地時的對外宣傳效果，但也不排除修復後繼續用其發射導彈的可能。

東倉里導彈發射場位於朝鮮平安北道鐵山郡，據悉在此發射的遠端導彈可威脅到美國本土。韓朝首腦2018年9月曾就「在有關國家專家的見證下永久廢棄東倉里導彈發動機試驗場和發射架台」達成協定。

對於河內金特會，國情院表示，朝美未能達成共識主要是因為雙方就解除對朝制裁問題存在分歧。美國主張所有棄核，而朝鮮要求分階段去核。國情院還表示，韓美就朝鮮核設施掌握的有關情報高度一致。關於美方在河內提到的朝鮮其他鈾濃縮設施，韓美軍事情報機構已掌握詳細資訊並正在密切監視，並已確認寧邊核設施位於朝鮮行政區域「分江」。

對於朝鮮國務委員會委員長金正恩回訪首爾的時間，國情院表示，朝鮮內部也需要一定的時間研究戰略，相關討論不宜操之過急。

（韓聯社）