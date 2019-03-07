【一分鐘看世界】孟晚舟出庭、美國vs印度、戈恩保釋

早晨，今天是3月7日，星期四。 多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

孟晚舟出庭

華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕的風波仍然繼續。孟晚舟周三（6日）再出庭，法院未有定出引渡聆訊日期，押後至5月8日續審。早前有法律專家認為，孟晚舟的辯護律師可能會在公布聆訊日期之前就展開「攻勢」，以控方證據不足為由，要求提交更多證據，希望藉此阻礙引渡聆訊進行。另外亦有專家指華府的最終目的，是想強迫孟晚舟揭露華為的內部事務。隨事件推進，輿論也再次把中美貿易糾紛和孟晚舟事件聯繫到一起……（按此閱讀更多）

孟晚舟周三（6日）再出庭，法院未有定出引渡聆訊日期，押後至5月8日續審。（路透社）

美國vs印度

美國總統特朗普周一（4日）表示有意取消對印度的普及特惠稅制度（Generalized System of Preferences，GSP），新德里方面周二（5日）作出回應，指有關決定對當地的影響十分輕微，又指兩國政府目前的討論中，印度沒有提到向美國產品徵收報復式關稅的計劃。但有印度傳媒報道，新德里政府可能在4月1日起執行有關措施。隨印度大選鄰近，有必要展示其鷹派一面的莫迪或許不會善罷甘休……（按此閱讀更多）

美國總統特朗普周一（4日）表示有意取消對印度的普及特惠稅制度（Generalized System of Preferences，GSP）。（路透社）

戈恩保釋

日產前會長戈恩（Carlos Ghosn）自11起月被捕、經歷108日的拘禁後，終於獲保釋，並於周三（6日）中午時分離開東京拘留所。戈恩自2018年11月遭逮捕以來，兩次申請保釋均被駁回，這次再度申請成功，有賴他的新律師團隊，號稱「無罪大狀」的著名律師弘中惇一郎。弘中再次施展魔法手腕，為戈恩爭取短暫自由……（按此閱讀更多）

雷鋒版肯德基

肯德基（KFC）周二（5日）在湖南長沙市開設一間以共產黨代表人物雷鋒為主題的KFC分店，店內展示雷鋒畫像、名言等。港人未必會喜歡這招數，但KFC正是透過「本土化」策略在中國取得成功，何止推出內地文化主題餐廳，餐牌上又有一大堆中式食物，如白粥油炸鬼、京醬雞烤卷等。專家形容，KFC在內地的形象更似是本土品牌，而不是來自西方……（按此閱讀更多）

發射場恢復運作？

韓國國會情報委員會委員周二（5日）表示，朝鮮東倉里發射場似乎有恢復跡象；專門監察朝鮮的美國網站北緯38度（38 North）同日發表的報告亦指出，根據衛星圖片，相信朝鮮在2019年2月16日至3月2日期間修復東倉里發射場。美國總統特朗普周三（6日）回應指，如報道屬實，將會對朝鮮最高領導人金正恩感到十分失望……（按此閱讀更多）

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