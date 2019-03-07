滯港沙特姊妹花獲批延期居港至4月8日

沙特阿拉伯一對姊妹因不滿伊斯蘭嚴厲律法及家人虐打，2018年9月與家人到斯里蘭卡旅行時逃走。惟她們在香港轉機時事敗，被迫滯留此地5個多月。

兩姊妹代表律師韋智達（Michael Vidler）周四（7日）表示，香港入境處已批准兩人延長暫時居港資格至4月8日。