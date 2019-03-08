【一分鐘看世界】華為反擊戰、三八婦女節、假新聞之禍

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早晨，今天是3月8日，星期五。

多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

華為反擊戰

華為副董事長孟晚舟周三（6日）再在加拿大上庭，美國方面重申司法部提出的刑事指控關乎法治，不涉及政治動機。另一方面，華為周四（7日）宣布，入稟美國法院控告華府表示有證據顯示公司伺服器可能遭美國政府入侵。這意味在這場華為與西方國家的無形戰爭中，華為開始逐步反擊。事件讓人不禁聯想不久前的卡巴斯基（Kaspersky Lab）案……（按此閱讀更多

華為周四（7日）宣布，入稟美國法院控告華府，表示有證據顯示公司伺服器可能遭美國政府入侵。（路透社）

三八婦女節

大家都知道3月8日是國際婦女節（International Women's Day），但可能不知道它的起源，且這個日子定在3月8日，與俄羅斯大有關係，俄國至今也把婦女節定為公眾假期。當地甚至有監獄舉行選美大賽慶祝國際婦女節。這個節日背後有什麼故事，又有哪個地方指定讓婦女在這天放假，但男人繼續返工？或者在婦女節外，有沒有國際男人節？（按此閱讀更多

三八婦女節在俄羅斯發揚光大，因此當地至今都將這一天定為公眾假期，在該天前後數日的鮮花銷量，通常會多一倍。（路透社）

假新聞之禍

印度與巴基斯坦過去一周衝突持續。兩國關係緊張，網上卻更充斥不少謠言及真假夾雜的「假新聞」，成為近期局勢不可或缺的推手。有分析更質疑，這些「假新聞」可能是由有關當局發布，以達成政治目的。在這個人人都可以發放未經查證消息的「後真相時代」，作為受眾的我們又如何能更有智慧地消化訊息，而不是被拖着鼻子走？（按此閱讀更多

脫歐協議再表決

英國和歐盟就脫歐協議繼續磋商。歐盟官員周三（6日）表示談判未見曙光，歐盟要求英國在未來48小時內提交新補底方案，打破僵局。英國《每日電訊報》（The Telegraph）引述消息人士指出，相信首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議草案下周表決時，會以多達100票之差再遭否決……（按此閱讀更多

中美貿易談判

美國《紐約時報》周四（7日）引述兩名消息人士稱，中美貿易談判中仍有部分內容未有定案，包括執行機制和撤銷關稅時間。北京官員擔心最終協議或對中方不太有利，尤其是美國總統特朗普傾向在最後關頭作出修改……（按此閱讀更多

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