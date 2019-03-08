【一分鐘看世界】華為反擊戰、三八婦女節、假新聞之禍

早晨，今天是3月8日，星期五。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
華為反擊戰
華為副董事長孟晚舟周三（6日）再在加拿大上庭，美國方面重申司法部提出的刑事指控關乎法治，不涉及政治動機。另一方面，華為周四（7日）宣布，入稟美國法院控告華府，表示有證據顯示公司伺服器可能遭美國政府入侵。這意味在這場華為與西方國家的無形戰爭中，華為開始逐步反擊。事件讓人不禁聯想不久前的卡巴斯基（Kaspersky Lab）案……（按此閱讀更多）
華為周四（7日）宣布，入稟美國法院控告華府，表示有證據顯示公司伺服器可能遭美國政府入侵。（路透社）
三八婦女節
大家都知道3月8日是國際婦女節（International Women's Day），但可能不知道它的起源，且這個日子定在3月8日，與俄羅斯大有關係，俄國至今也把婦女節定為公眾假期。當地甚至有監獄舉行選美大賽慶祝國際婦女節。這個節日背後有什麼故事，又有哪個地方指定讓婦女在這天放假，但男人繼續返工？或者在婦女節外，有沒有國際男人節？（按此閱讀更多）
三八婦女節在俄羅斯發揚光大，因此當地至今都將這一天定為公眾假期，在該天前後數日的鮮花銷量，通常會多一倍。（路透社）
假新聞之禍
印度與巴基斯坦過去一周衝突持續。兩國關係緊張，網上卻更充斥不少謠言及真假夾雜的「假新聞」，成為近期局勢不可或缺的推手。有分析更質疑，這些「假新聞」可能是由有關當局發布，以達成政治目的。在這個人人都可以發放未經查證消息的「後真相時代」，作為受眾的我們又如何能更有智慧地消化訊息，而不是被拖着鼻子走？（按此閱讀更多）
脫歐協議再表決
英國和歐盟就脫歐協議繼續磋商。歐盟官員周三（6日）表示談判未見曙光，歐盟要求英國在未來48小時內提交新補底方案，打破僵局。英國《每日電訊報》（The Telegraph）引述消息人士指出，相信首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議草案下周表決時，會以多達100票之差再遭否決……（按此閱讀更多）
中美貿易談判
美國《紐約時報》周四（7日）引述兩名消息人士稱，中美貿易談判中仍有部分內容未有定案，包括執行機制和撤銷關稅時間。北京官員擔心最終協議或對中方不太有利，尤其是美國總統特朗普傾向在最後關頭作出修改……（按此閱讀更多）
必看話題文章
QuadrigaCX錢包終成功解鎖 15億虛擬貨幣儲款卻不知所終
Kumamon不再是「酷MA萌」 日本順應民意改中文名為「熊本熊」
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。