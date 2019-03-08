德國男子在多名同事午餐落毒　企圖謀殺罪成判囚終身

德國一間金屬配件公司的僱員在多名同事的午餐放入水銀及其他重金屬，導致起碼1人成為植物人及2人腎臟嚴重受損，法庭裁定57歲被告企圖謀殺罪成，判處終身監禁。 這間公司自2000年起有21名職員因心臟病和癌症死亡，警方正繼續調查事件。

被告克勞斯（Klaus O）受德國私穩法例保護，姓氏未被公開。他在德國西北部一間金屬配件公司「ARI Armaturen」任職，其中一名受害人在2018年5月發現自己午餐內出現不明白色粉末，隨即通報上司，並要求翻查閉路電視，結果看見疑犯在受害人食物中添加粉狀物。

當局化驗後，證實粉狀物為無味但含劇毒的醋酸鉛（lead acetate），或會造成人體器官嚴重衰竭。警方隨後在疑犯住所檢獲水銀、鉛以及鎘等有毒化學物品。

一名與克勞斯共事30年的同事透露，克勞斯非常孤僻，沒有朋友，也不會與同事聊天，但是也沒與人發生過爭執。

被告在審訊期間保持沉默，為他評估心理的專家在庭上供稱，克勞斯就像「用白老鼠做實驗的科學家」一樣，觀察不同有毒物質如何損害同事健康。

除了案中提及的3名受害人，該公司自2000年起有21名職員因心臟病和癌症離奇死亡，可能是重金屬中毒所致。

（綜合報道）