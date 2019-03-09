英ISIS「聖戰新娘」繈褓嬰　敘利亞難民營中夭折

美國支持的敘利亞民主軍（SDF）周五（8日）表示，有「聖戰新娘」之稱的英國女子貝居姆（Shamima Begum），其不久前誕下的男嬰已離世，英國政府對於事件表示同情。

SDF發言人巴利（Mustafa Bali）表示，貝居姆的兒子賈拉（Jarrah）在難民營中夭折。貝居姆家人的代表律師亦證實這名初生男嬰的死亡。

貝居姆在2015年加入極端組織ISIS，連同賈拉在內，她一共在敘利亞誕下三個孩子，但都分別因病去世。目前這名英國少女棲身在當地一個難民營，她早前尋求與孩子回國生活。惟英國內政部2月20日透過書面通知貝居姆家人，公布有關其國籍被褫奪的決定。

加入極端組織ISIS的英國女子：貝居姆2019年2月向英國獨立電視台表示，她只是一名帶着初生嬰兒的19歲女孩，沒有任何武器，也不想傷害任何人。英國已經褫奪她的國籍，但專家認為她仍然有方法回流。（影片截圖）

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貝居姆27歲的荷蘭籍丈夫里迪克（Yago Riedijk）曾是ISIS成員，目前被拘禁在敘利亞東北部庫爾德拘留營。據悉，他已獲告知兒子離世的消息。

英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）對貝居姆兒子夭折表示同情，形容兒童在戰爭中是無辜的。

（綜合報道）