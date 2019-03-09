美使館職員被揭攜迫擊炮過海關　莫斯科指華府挑釁

俄羅斯外交部周六（9日）表示，當日早上在莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）發現一名美國大使館員工的行李內，藏有一枚迫擊砲彈。經專家查證後，確認該迫擊砲彈內並無爆炸品。 俄羅斯外交部形容事件屬挑釁行為，要求美方解釋。

俄羅斯衛星通訊社及RT電視台報道，當局周六早上發現這名男子的行李內有疑似迫擊砲彈，隨即發出警報及傳召爆炸品小組到場。專家調查後發現，迫擊砲彈殘留少量爆炸痕跡，惟內部並無爆炸品。

俄羅斯外交部證實，這名男子是美國駐莫斯科大使館的一名僱員，他聲稱這是自己買下的私人收藏品。俄羅斯衛星通訊社引述外交部官員指，這名男子最後登上另一班飛往紐約的航班，安全離開俄羅斯，有關迫擊砲彈則被沒收。

這枚迫擊砲彈並無構成嚴重威脅，惟俄羅斯外交部對此表示強烈不滿，譴責事件是美方計劃的挑釁行為。

俄國外交部指出，既然「911」事件後機場安全被受美國關注，美方使館職員一定意識到，行李藏有迫擊砲彈是非常嚴重的行為，所以認為這名男子是故意。當局已通知美國大使館，並希望得到解釋。

報道又引述俄方外交部官員指，當局認為美國不但試圖定期派遣軍艦及戰機在俄邊境附近挑釁，更以大使館僱員測試俄方的安全能力。

（綜合報道）