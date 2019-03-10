委內瑞拉總統馬杜羅感謝軍方效忠　挫敗政變

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）上周六（2日）公開答謝軍方，指他們協助挫敗一場由美國策劃、由該國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）發動的政變。他說：「他們（美國及瓜伊多）邀請軍方發動一場軍事政變，而他們（軍方）的答案是明確的——他們已擊敗策動政變的人。」