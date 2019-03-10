委內瑞拉總統馬杜羅感謝軍方效忠　挫敗政變

撰文：許懿安
最後更新日期：
委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）上周六（2日）公開答謝軍方，指他們協助挫敗一場由美國策劃、由該國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）發動的政變。他說：「他們（美國及瓜伊多）邀請軍方發動一場軍事政變，而他們（軍方）的答案是明確的——他們已擊敗策動政變的人。」
馬杜羅一向指控美國及歐盟等國家或組織意圖推翻他的政府，扶持瓜伊多起來反對他。他上周四（7日）指控導致該國發生大停電的幕後黑手是美國，上周六再指導致停電的原因是網絡攻擊，惟他並無提出相關證據。
委內瑞拉上周四起大停電，停電期間有病人因此呼吸儀器停運及無法洗腎而死亡。電力系統上周六經搶修後，在兩天內陸續恢復正常，惟部分區域仍然停電。
馬杜羅發表講話之前，反政府與支持政府的示威者同日較早時上街，其中瓜伊多的支持者在首都加拉加斯（Caracas）一度與防暴警察爆發衝突。
瓜伊多是該國反對派領袖，也是委內瑞拉國會議長。他在1月23日自行宣誓為該國臨時總統，獲得美國及歐盟等支持。他2月無視最高法院禁令出國，訪問過哥倫比亞、巴西、巴拉圭及阿根廷，尋求它們支持。他1月4日回國後呼籲民眾上街示威。
（綜合報道）