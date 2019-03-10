埃塞俄比亞航空公司客機傳起飛6分鐘墜毀　機上157人　有人死亡

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埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一部載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機周日（10日）墜機，航空公司發言人證實客機已墜毀。

美國全國廣播公司（MSNBC）報道，客機在起飛後6分鐘後墜毀。

航空公司在聲明中指出，「搜尋及救援行動已在進行中，我們未有任何有關生還者或任何出事原因的確切資料。」

瑞典的24小時飛行雷達網站（FlightRadar24）指出，客機起飛後的升降速度（vertical speed）不穩定。

航班編號為ET302的客機在出事前原定由埃塞俄比亞（Ethiopia）首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）飛往肯尼亞（Kenya）首都內羅畢（Nairobi）。

航空公司發言人已證實客機周日早上8時44分墜毀，即香港時間周日下午1時44分，墜機位置距離亞的斯亞貝巴東南方35公里。

埃塞俄比亞航空公司ET302空難：圖為航空公司3月10日發布的聲明全文。（埃塞俄比亞航空公司）

該國總理阿里（Abiy Ahmed Ali）辦公室Twitter帳戶周日發文，向出事客機乘客及機組人員的家屬致以最深切哀悼。

總理辦公室稱，已知悉空難中有人死亡。

▼總理辦公室在Twitter發布聲明，向罹難乘客或機組人員致哀。

埃塞俄比亞航空公司為國有航空公司，以機隊而言，是非洲大型航空公司之一。航空公司曾稱，估計其2018年載客量為1060萬人次。

航空公司對上一次大型空難發生在2010年1月。出事飛機在黎巴嫩貝魯特起飛後不久墜毀。

就在這次空難發生之前，改革派的總理阿里承諾，在國家以政府為中心的經濟體系進行大型轉型之際，會對外開放本國航空公司以其他行業，引進外國資金。

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（綜合報道）

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