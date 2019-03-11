【埃塞俄比亞空難】據報死者包括聯合國環境峰會代表團

撰文：梁凱怡
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埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後不久墜機，航空公司證實機上157人全部罹難，香港入境處證實包括1名香港人。
半島電視台（Al Jazeera）一名記者表示，空難死者中包括聯合國環境峰會代表團，原定到肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）出席周一（11日）揭幕的峰會。
半島電視台記者萬布瓦—索伊（Catherine Wambua-Soi）在Twitter上表示，罹難乘客中包括聯合國環境峰會代表團，原定到內羅畢出席周一揭幕的峰會。她亦提到，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也會前往當地參加峰會。
Some of those onboard were delegates to the UN Environment summit to start on Monday. President @EmmanuelMacron expected to attend. 8 of his citizens were on the flight.— Catherine Wambua- Soi (@C_SOI) 2019年3月10日
預計聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦會出席峰會。聯合國指，將會有超過4,700名國家元首、官員、業界領袖等參加。
入境處晚上回覆《香港01》指，根據當地機關提供予大使館的資料，入境處暫時確認乘客名單上有一名香港居民。央視公布的名單顯示，其中一位名為「曾成毅」的乘客，籍貫為「香港」，為聯合國環境署職員，惟相關訊息仍待確認，而央視及後亦撤回有關報道。
（綜合報道）