【埃塞俄比亞空難】陸續確認死者身份　包括19名聯合國機構職員

埃塞俄比亞航空公司(Ethiopian Airlines)一架波音737 MAX 8客機,周日(10日)在起飛後不久墜機,航空公司證實機上157人全部罹難,包括1名香港人。 航空公司指,機上乘客來自35個國家。各國傳媒陸續報道罹難者身份,聯合國發聲明稱,相信出事客機載有19名聯合國附屬機構人員。

聯合國官員向法新社透露,機上載有最少12名聯合國附屬機構人員,原定前往肯尼亞首都內羅畢(Nairobi)出席周一(11日)揭幕的環境峰會。據稱,部分職員來自世界糧食計劃署(World Food Programme)和聯合國難民署(UN Refugee Agency,UNHCR)。

據航空公司公布的名單,機上乘客來自35個國家,當中包括32名肯尼亞人和18名加拿大人,另外有8名中國人罹難。

外媒報道,與聯合國兒童基金會(UNICEF)合作的民族發展國際委員會(International Committee for the Development of Peoples)創辦人迪耶奇(Paolo Dieci)在空難中喪生;兩名在世界糧食計劃署工作的意大利人,以及三名於人道組織Africa Tremila工作的意大利人均不幸身亡。

36歲英國女子圖爾(Joanna Toole)為其中一名死難者,據稱她在聯合國糧食及農業組織(U.N.'s Food and Agriculture Organization,,FAO)工作。

斯洛伐克議員Anton Hrnko的妻子和一子一女,以及三名奧地利醫生也罹難。機上三名俄羅斯乘客則據稱為遊客。

