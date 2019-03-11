【埃塞俄比亞空難】陸續確認死者身份　包括19名聯合國機構職員

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後不久墜機，航空公司證實機上157人全部罹難，包括1名香港人。 航空公司指，機上乘客來自35個國家。各國傳媒陸續報道罹難者身份，聯合國發聲明稱，相信出事客機載有19名聯合國附屬機構人員。

聯合國官員向法新社透露，機上載有最少12名聯合國附屬機構人員，原定前往肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）出席周一（11日）揭幕的環境峰會。據稱，部分職員來自世界糧食計劃署（World Food Programme）和聯合國難民署（UN Refugee Agency，UNHCR）。

據航空公司公布的名單，機上乘客來自35個國家，當中包括32名肯尼亞人和18名加拿大人，另外有8名中國人罹難。

外媒報道，與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作的民族發展國際委員會（International Committee for the Development of Peoples）創辦人迪耶奇（Paolo Dieci）在空難中喪生；兩名在世界糧食計劃署工作的意大利人，以及三名於人道組織Africa Tremila工作的意大利人均不幸身亡。

36歲英國女子圖爾（Joanna Toole）為其中一名死難者，據稱她在聯合國糧食及農業組織（U.N.'s Food and Agriculture Organization,，FAO）工作。

斯洛伐克議員Anton Hrnko的妻子和一子一女，以及三名奧地利醫生也罹難。機上三名俄羅斯乘客則據稱為遊客。

（美聯社／法新社）