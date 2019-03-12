【一分鐘看世界】中美談判延期也OK、01記者訪福島、脫歐協議闖關

早晨，今天是3月12日，星期二。 天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美談判延期也OK

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（10日）指，特朗普政府在貿易談判上取得進展，並指兩國元首或於3月或4月會面簽訂協議。原訂在3月底舉行、一次敲定中美貿易協議的習特會，繼早前傳聞中的3月初海南會未成後，料將再度延期。雖然特朗普已「無限期」擱置增加對華關稅的政策，似乎確有誠意緩解中美貿易矛盾，但是外界期待的習特會一延再延，談判進展似乎確有阻礙，不過談判依然符合中國目標……（按此閱讀更多）

原訂在3月底舉行、一次敲定中美貿易協議的習特會，繼早前傳聞中的3月初海南會未成後，料將再度延期。（路透社）

波音難辭其咎？

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機周日（10日）出事墜毀，機上157人罹難。涉事機型2017年正式投入服務，獲多間航空公司採用。事故客機與2018年10月印尼獅航客機屬同一型號，儘管事故原因未明，波音公司的最新款客機安全備受質疑。惟專家認為不應把兩宗空簡單難對比，或者過於擔憂波音的管理；再者目前波音資源充裕，即使展開一連串改進和培訓計劃補救也不成問題……（按此閱讀更多）

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機周日（10日）出事墜毀，機上157人罹難，墜機現場滿佈飛機殘骸。（路透社）

脫歐協議闖關

英國國會周二（12日）將再度表決脫歐協議草案。有傳媒報道，首相文翠珊的幕僚計劃迫宮，要求她請辭，換取國會議員支持協議草案。另外亦有部分資深保守黨議員傳呼籲文翠珊抽起周二的投票，不要表決現有的脫歐協議，免遭遇嚴重挫敗。在未來3天（3月12日至14日）踏入關鍵階段，當地下議院將為決定脫歐前路再展開重要投票……（按此閱讀更多）

01記者訪福島

「在以往，贈送福島的水蜜桃是一種祝福，可惜，如今不再了。」一位福島市政府官員慨歎。當地人都形容，有關福島的負面傳言是繼地震、海嘯、核事故之後的「第四重災害」。這種負面標籤比起家破人亡、流離失所，其傷害同樣深遠。官員的這句話彷彿道出了福島人的痛。東日本大地震轉眼已過八年，新房子、新校舍都重建起來了，但他們的生活重回正軌了嗎？（按此閱讀更多）

朝鮮密謀發射火箭？

美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）周一（11日）出席卡內基國際核政策會議（Carnegie Nuclear Conference）時表示，美朝外交仍活躍，但華府將密切監察朝鮮西海衛星發射場，未知平壤政府是否計劃進行新試射……（按此閱讀更多）

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