文翠珊再晤容克　英歐同意對脫歐協議作具法律約束力修改

英國周二（12日）再度表決脫歐協議草案。首相文翠珊周一（11日）赴法國與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，雙方同意對脫歐協議作具法律約束力修改。

內閣辦公室大臣李達德（David Lidington）指，有關修改將「強化和改善」脫歐協議，以及英歐未來關係。他提到，文翠珊目前仍於斯特拉斯堡（Strasbourg）與歐盟官員會面。

文翠珊和容克之後召開聯合記者會交代最新進展。容克形容，今次歐盟同意修改脫歐協議是第二次機會，未來不會再有第三次機會。他提到，如英國未能在5月23日前脫歐，將需要投票選出歐洲議會議員。

文翠珊指，制定保險方案避免愛爾蘭島出現邊界是正確的做法，但有關方案不可是永久措施。她亦指，如下一階段談判破裂，英國將單方面發聲明退出愛爾蘭「補底方案」。文翠珊將於周二國會辯論時講解更多詳情。

根據英歐周一發出的聯合聲明，雙方同意以2020年年底為期限，尋找「補底方案」以外的方法避免愛爾蘭島出現硬邊界。

英國國內對新修訂的協議持懷疑態度。在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）形容文翠珊領導的談判失敗，英歐協議不包括文翠珊在國會所承諾的修改。他呼籲國會周二投票否決文翠珊的脫歐協議。

工黨影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）質疑英歐有否修改脫歐協議，並指民眾仔細研究詳情時將感到失望。保守黨疑歐派議員貝克（Steve Baker）亦指，政府不是首次為結果遜預期的事物作出粉飾。

（路透社／英國廣播公司）