【一分鐘看世界】脫歐草案又闖關、特朗普想完勝、波音搭不得？

早晨，今天是3月13日，星期三。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
脫歐草案又闖關
英國周二（12日）再度表決脫歐協議草案。首相文翠珊周一（11日）赴法國與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，雙方同意對脫歐協議作具法律約束力修改，不過外界仍預計協議將難以獲國會通過。經修改的協議仍未能獲大多數議員支持，最終以242票贊成、391票反對遭否決。下議院周三（13日）將投票表決是否接受無協議脫歐……（按此閱讀更多）
首相文翠珊雖獲歐盟同意對協議作出具法律約束力修改，但協議仍未能獲大多數議員支持，最終以242票贊成、391票反對遭否決。（路透社）
特朗普想「完勝」
美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周一（11日）重申，中美兩國仍在進行貿易談判，截至目前為止，雙方仍未確定舉辦峰會的日期。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等人出來放風說可能沒有協議，在各方多番正面表態的背景下造成重大混亂。市場對各種消息更是時喜時悲。到底中美貿易談判在發生甚麼事，其中的不斷延期又是否因為「結構性分歧」而陷入僵局？（按此閱讀更多）
美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周一（11日）重申，中美兩國仍在進行貿易談判，截至目前為止，雙方仍未確定舉辦峰會的日期。（路透社）
波音737 MAX 8搭不得？
美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）周一（11日）表示，埃塞俄比亞空難涉事的機型波音737 MAX 8仍然適航，並預期會在4月之前，要求波音公司改良飛機自動化及訊號系統。繼中國首先宣布暫時停飛有關飛機之後，新加坡、澳洲、英國、法國、德國等多國亦暫停所有波音737 MAX系列飛機在當地升降。消費者思考應否乘搭有關機型的同時，連專家也未能給予肯定的答案……（按此閱讀更多）
阿爾及利亞式示威
曾被譽為「內戰終結者」的阿爾及利亞總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）2013年中風後身體每況愈下、鮮有露面。惟國內執政集團包攬大權，繼續讓總統實行「隱形統治」，最終觸發萬人空巷的反對示威。遊行最後在「和平、理性、非暴力、非粗口」的情況下取得成功。布特弗利卡周一（11日）「跪低」，宣布放棄爭取連任，並將原定4月18日的總統選舉押後。今次有甚麼原因，促使民眾抗議成功？（按此閱讀更多）
何志平案判刑
何志平涉行賄案罪成，美國法院定於3月25日判刑。何志平代表律師周二（12日）向美國地區法院法官普雷斯卡（Loretta Preska）提交文件求情，促請法官寬大處理，並按時釋放何志平。律師指，何志平對自己的行為「深感後悔」，並會以餘生為所犯的罪行贖罪……（按此閱讀更多）
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