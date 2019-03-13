【一分鐘看世界】脫歐草案又闖關、特朗普想完勝、波音搭不得？

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早晨，今天是3月13日，星期三。

天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

脫歐草案又闖關

英國周二（12日）再度表決脫歐協議草案。首相文翠珊周一（11日）赴法國與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，雙方同意對脫歐協議作具法律約束力修改不過外界仍預計協議將難以獲國會通過。經修改的協議仍未能獲大多數議員支持，最終以242票贊成、391票反對遭否決。下議院周三（13日）將投票表決是否接受無協議脫歐……（按此閱讀更多

首相文翠珊雖獲歐盟同意對協議作出具法律約束力修改，但協議仍未能獲大多數議員支持，最終以242票贊成、391票反對遭否決。（路透社）

特朗普想「完勝」

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周一（11日）重申，中美兩國仍在進行貿易談判，截至目前為止，雙方仍未確定舉辦峰會的日期。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等人出來放風說可能沒有協議，在各方多番正面表態的背景下造成重大混亂。市場對各種消息更是時喜時悲。到底中美貿易談判在發生甚麼事，其中的不斷延期又是否因為「結構性分歧」而陷入僵局？（按此閱讀更多

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周一（11日）重申，中美兩國仍在進行貿易談判，截至目前為止，雙方仍未確定舉辦峰會的日期。（路透社）

波音737 MAX 8搭不得？

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）周一（11日）表示，埃塞俄比亞空難涉事的機型波音737 MAX 8仍然適航，並預期會在4月之前，要求波音公司改良飛機自動化及訊號系統。繼中國首先宣布暫時停飛有關飛機之後，新加坡澳洲、英國、法國、德國等多國亦暫停所有波音737 MAX系列飛機在當地升降。消費者思考應否乘搭有關機型的同時，連專家也未能給予肯定的答案……（按此閱讀更多

阿爾及利亞式示威

曾被譽為「內戰終結者」的阿爾及利亞總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）2013年中風後身體每況愈下、鮮有露面。惟國內執政集團包攬大權，繼續讓總統實行「隱形統治」，最終觸發萬人空巷的反對示威。遊行最後在「和平、理性、非暴力、非粗口」的情況下取得成功。布特弗利卡周一（11日）「跪低」，宣布放棄爭取連任，並將原定4月18日的總統選舉押後。今次有甚麼原因，促使民眾抗議成功？（按此閱讀更多

何志平案判刑

何志平涉行賄案罪成，美國法院定於3月25日判刑。何志平代表律師周二（12日）向美國地區法院法官普雷斯卡（Loretta Preska）提交文件求情，促請法官寬大處理，並按時釋放何志平。律師指，何志平對自己的行為「深感後悔」，並會以餘生為所犯的罪行贖罪……（按此閱讀更多

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