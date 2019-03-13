【何志平案】母親張燦霞求情信：若能再見吾兒一面，我死也瞑目

民政事務局前局長何志平涉行賄案，去年底在美國被裁定洗黑錢等7項控罪罪成，法院將於本月25日判刑。何志平代表律師向美國地區法院法官普雷斯卡（Loretta Preska）提交文件求情，呈上149封來自不同界別人士的求情信，其中何志平的94歲母親張燦霞寫道：「只求再見兒子一面，我死也瞑目」，懇求法官網開一面。

張燦霞是一名退休的中學教師，她親筆書寫中文求情信，稱自己「含著滿眶眼淚，執筆為我兒子Patrick寫下這封求情信。」她由何志平1949年出生開始講起，形容他「自幼聰明伶俐」、「極具人格魅力，更善交朋友」，又稱揚他成績優異，成為醫生後認真服務人群，是慈善為懷之一例。

「我深以我兒Patrick為榮」

張燦霞謂：「但Patrick以做醫生只能醫好少數病人之身體，不如從政更可為多數人民服務」，於是加入政府，2002年至2007年間擔任民政事務局長，當時正值沙士肆虐，他「勤政愛民，深得市民信賴，有良好的行政聲譽，為人正直、光明磊落、潔身自愛、敬業樂業、奉公守法，從無刑事紀錄，我深以我兒Patrick為榮。」

信末張燦霞感嘆「Patrick今年69歲，年紀老邁，健康欠佳，且患有腦病，發作時痛苦不堪，徹夜難眠，又有睡眠窒息病，令我終日擔心，害怕他會在獄中逝去，白髮體弱的我真希望能在古稀之年，有子相伴終老，若能再見吾兒一面，我死也瞑目。」

為何志平求情的政界人士包括民建聯立會議員張國鈞及梁志祥、工聯會王國興、全國港澳研究會副會長劉兆佳、港區人大葉國謙及前民政事務局局長曾德成等；至於何志平的前上司、前特首董建華及曾以行會召集人身份與他共事的梁振英則未有撰寫。

何志平案全紀錄

何志平2017年11月與前塞內加爾外長加迪奧（Cheikh Gadio）先後於紐約被捕，被控海外貪污及洗黑錢罪，而加迪奧其後轉為污點證人。被捕後他曾五度申請保釋，惟全被拒絕；當中第三次申請保釋時，法官Katherine Forrest指年紀老邁的何志平，面臨十年以上刑期，如罪成有機會在獄中逝世，因此有誘因以金錢換生命，加上其背後的華信能源曾代付律師費，潛逃風險極高，因此拒絕其申請。

今年11月26日，何志平涉貪賄及洗黑錢等罪的案件在美國紐約開審，一共面對八項控罪，包括被指於2014年秋季至2017年1月，建議向乍得總統代比（Idriss Deby）及前烏干達外長庫泰薩（Sam Kutesa）提供款項，為一間能源公司獲取生意，被控串謀違反《海外反腐敗法》。

另外四項控罪，指何志平以一間中國能源公司的名義，承諾向乍得總統代比（Idriss Deby）提供200萬美元以作行賄，以及於2014年10月和2015年3月，與烏干達前外長、時任聯合國大會主席庫泰薩（Sam Kutesa）會面並涉嫌行賄對方。最後三項控罪包括一項串謀洗黑錢及兩項洗黑錢罪，包括指何於2015年3及7月，先後兩次由香港經紐約一間銀行，合共匯款40萬美元到一個由加迪奧（Cheikh Gadio）持有的杜拜戶口。最後陪審員一致裁定何志平罪成，美國法院宣布押後判決，而何志平繼續還柙，並將面臨每宗控罪最高判囚20年。

（綜合報道）