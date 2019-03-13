《紐約時報》：中國與朝鮮已展現戲耍特朗普的本能

《紐約時報》周一（11日）報道，指美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩在越南河內未能達成協議，反映特朗普在談判上的弱點。文章又認為，中國和朝鮮已展示出「戲耍」特朗普的本能。

此前有報道曾指鑑於第二次特金會未能達成協議，因此中國對中美峰會持謹慎態度。另外亦有指由於北京擔心特朗普或會在貿易談判上「一走了之」，使北京在中美峰會一事上猶豫不決，亦令中國憂慮特朗普是一名不可靠的談判對象。

路透社周一（11日）報道指，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）對上述報道嗤之以鼻，她回應指說法「荒謬」（absurd），認為中美間的貿易協議如果符合美國利益，總統就會同意。

她指出，對於中國的磋商，華府將有如對朝鮮一樣，觀察形勢進展再說，事情都在進行中。

特朗普、中國和朝鮮：《紐約時報》文章認為，中國與朝鮮已展現戲耍特朗普的本能。（Getty Images）

《紐約時報》的文章指出，特朗普的所有外交都是個人的，特別是與金正恩和習近平。惟文章續指，特朗普在河內美朝峰會的「潰敗」（debacle），暴露了他在談判上的根本弱點：相信虛張聲勢和個人魄力能彌合根深蒂固的差異和準備上的不足。

文章引述曾任美國前總統奧巴馬（Barack Obama）中國問題顧問的麥艾文（Evan S. Medeiros）指出，特朗普依靠個人魅力、帶眼識人和即興的能力，來說服對方作出艱難的結構性改革，但隨着談判展開，特朗普已表現出放寬條件的傾向。

文章認為，金正恩和習近平已展現出「戲耍」（play）特朗普的本能。例如金正恩提議拆掉一座鈈反應堆，延長暫停核試驗和導彈試驗的時間，換取特朗普解除所有經濟制裁；中國曾提議購買數十億美元的石油、天然氣和大豆，換取美國降低關稅，然而北京仍未同意針對強制轉讓美國技術等更有害行為建立執行機制。