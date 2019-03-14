【一分鐘看世界】無協議脫歐？名校招生賄賂案、韓娛風暴牽連廣

早晨，今天是3月14日，星期四。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
無協議脫歐？
英國國會周二（12日）表決脫歐協議草案。首相文翠珊雖獲歐盟同意對協議作出具法律約束力修改，但協議最終仍以242票贊成、391票反對遭否決。歐盟隨後表示，不會再與英國就脫歐條款展開談判，歐盟國家領袖亦陸續表態。有指若英國在無協議下脫歐，倫敦無意在愛爾蘭邊界徵收關稅或實施其他管控。下議院周三（13日）以312票贊成、308票反對，通過由議員提出拒絕無協議脫歐的修正案，意味下議院反對無協議脫歐……（按此閱讀更多）
下議院以312票贊成、308票反對，通過由議員提出拒絕無協議脫歐的修正案，意味下議院反對無協議脫歐。（路透社）
名校招生賄賂案
美國揭發史上最大宗學校招生賄賂醜聞，多間名門校園被指收受賄款，錄取學生，涉及總額高達2,000萬美元（約1.4億港元），近50人被起訴，包括在美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）演出的荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）等。涉案主腦辛格（William Rick Singer）自稱「人生教練」和升學顧問公司創辦人，被指收受款項超過2500萬美元（約1.95億港元），通過教導客戶家長作弊和收買考官等方式，讓客戶子女能獲得知名學院取錄……（按此閱讀更多）
美招生賄賂案：美國女演員Lori Loughlin及其時裝設計師丈夫Mossimo Giannulli也是被控的50人之一。圖為Lori Loughlin與其女兒Olivia Jade Giannulli（左）和Isabella Rose Giannulli（右）出席活動時的照片。（美聯社）
韓娛風暴牽連廣
韓國演藝圈爆出巨大風波，男子團體BIGBANG成員勝利遭指控涉嫌安排性交易等，事件之後如雪球般滾大，引爆更多明星醜聞，牽涉多名當紅男星。連串醜聞重創一班韓國明星的形象，但這次事件並非單純娛樂新聞，當中更揭出韓國社會不為人知的種種黑幕：部分警員涉濫用暴力、受賄、與夜店勾結等，其他政府部門如稅務局、消防部門也要接受調查，政府形象一樣大受打擊……（按此閱讀更多）
圓周率日
3月14日除了是白色情人節、美國猶太裔物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）的生日、德國思想家馬克思（Karl Marx）的忌日，也是圓周率日（Pi Day）。我們今天一打開Google首頁，便可看到Google Doodle已為圓周率日「變身」，慶祝圓周率日31周年……（按此閱讀更多）
FB IG同時癱瘓
社交平台Facebook香港時間周四（14日）凌晨時份出現故障，用戶無法登入和發佈帖文。全球多地包括香港和歐美亦出現同樣情況。而Facebook旗下的Instagram亦未能如常運作。部分用戶雖然能夠成功登入，但特定功能如上載相片、發布動態等則受阻……（按此閱讀更多）
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