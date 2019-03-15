【一分鐘看世界】押後脫歐表決、美加禁737 MAX、美軍神秘基地

早晨，今天是3月15日，星期五。 多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

押後脫歐表決

英國下議院周四（14日）投票通過要求押後脫歐。當地有不少企業認為，延遲脫歐的不確定性，將對企業和消費者甚至是英國經濟造成傷害，持續拖累當地經濟。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）早前亦示意，歐盟並不會輕易應允英國押後脫歐。英國脫歐進程早由紛爭變成亂局，如今更顯然是一場鬧劇。離脫歐墜崖之日不足三個星期，脫歐路途還能往哪走？（按此閱讀更多）

英國下議院周四（14日）表決是否押後脫歐，最終以412票贊成、202票反對，要求押後脫歐。（路透社）

美加禁737 MAX

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）周日（10日）發生空難，外界質疑客機安全有問題，多國紛紛下令禁飛涉事機型。其中中國率先宣布停飛涉事的737 MAX 8客機，外界有聲音指，是次空難可能是中國本土製造飛機崛起的一個機遇。繼加拿大後，美國周三（13日）亦「改口」宣布禁飛波音737 MAX。有航空公司甚至就此向波音索償。波音同時發表聲明，堅持「對737 MAX安全有信心」。波音737 MAX到底安全還是不安全？（按此閱讀更多）

繼加拿大後，美國周三（13日）亦「改口」宣布禁飛波音737 MAX，總統特朗普宣布發緊急命令即時停飛有關機型。（美聯社）

美軍神秘基地

在印度洋中心地帶，距離最接近陸地逾千公里處的數個環礁稱為「查戈斯群島」（Chagos Archipelago）。這群島嶼由英國管轄，但位置偏遠一直鮮為人知。冷戰時期，英美兩國達成秘密協議，把島上原居民趕走，再設立神秘的美軍軍事基地，並在多場戰事中發揮關鍵作用。由於它幾乎與世隔絕，外界曾質疑島嶼是美國中情局（CIA）用作審問疑犯的「黑獄」，而原居民爭取返回故土的訴訟也讓查戈斯群島得以出現在公眾視線……（按此閱讀更多）

金正男被殺

朝鮮領袖金正恩同父異母兄長金正男2017年2月於馬來西亞遭暗殺身亡。控方周一（10日）撤銷其中一名疑犯印尼女子艾沙（Siti Aisyah）控罪並釋放她，外界關注另一疑犯越南女子段氏香（Doan Thi Huong）會否獲同樣待遇。案件周四（14）上庭，控方拒絕對段氏香撤控，要求繼續審理其謀殺控罪。段氏香代表律師表明不公平……（按此閱讀更多）

參院抗緊急狀態令

美國共和黨所控制的參議院周四（14日）投票通過議案，終止總統特朗普就西南邊界問題頒布的緊急狀態令，其中有12名共和黨議員倒戈。特朗普早前表示，如議案獲通過，將運用總統否決權推翻國會決定……（按此閱讀更多）

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