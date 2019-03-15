【基督城槍擊案】倖存者：多具死屍壓在我身上

新西蘭基督城周五（15日）發生槍擊案，接近哈格利公園（Hagley Park）一間清真寺被槍手闖入。有目擊者指出，一名持自動步槍男子闖入寺內向人們開槍。暫時已知有6人死亡。警方看來仍在搜捕槍手。
一名當時身在清真寺內的男子表示，他在寺內祈禱期聽到槍聲。他雖然趕得及逃出生天，但她的妻子卻被槍殺。另有男信徒亦目睹子女死在自己眼前，亦有人自稱有多具屍體壓在自己身上，情況恐怖。
另外距離事發現場不遠的林伍德區（Linwood）亦有清真寺遭受襲擊，當地有消息指可能發生第三宗槍擊及發現汽車炸彈，令基督城民眾人心惶惶。總理阿德恩（Jacinda Ardern）譴責事件，並已經趕回首都威靈頓處理事件。
Muslim Association of Canterbury（暫譯：坎特伯雷穆斯林協會）前主席賈馬（Mohammed Jama）表示，一名持槍男子周五下午1時40分（香港時間同日早上8時40分）進入寺內。他說看到4人受傷，另有兩人倒地，不知道他們是生是死。
Stuff引述案發現場附近一名商店東主稱，槍擊案發生的時候，很多人在清真寺內禱告「我聽到20或更多的槍聲。人們跑到Deans Avenue（暫譯：迪恩大道）的另一方。現時我看到很多警察在現場。」一名從清真寺走出來的人告訴他，裏面發生槍擊事件。
一名目擊者表示看到一輛車在迪恩大道追着人跑，車內的人向車外的人開槍。
Stuff引述一名不願透露姓名的男子稱，他在清真寺內祈禱時聽到槍聲。他成功逃出生天，但卻見到被槍殺的妻子躺在清真寺外的路上。他哀嚎着：「的妻子死了。」他悲痛欲絕、無力地垂頭。其他教友在他身旁攙扶，用手撐着他頭部。
另一名男子表示，他看着自己的子女被槍殺。有目擊者說，槍手開檐至少清空兩個彈匣。
有死裏逃生的人表示，自己一度被多具罹難者遺體壓着：「我身上全都是屍體。」
新西蘭基督城槍擊案：圖為案發清真寺通道外躺着一具屍體。（美聯社）
總理阿德恩（Jacinda Ardern）得悉槍擊事件後，即時取消出席公開活動，並召開記者會。她表示今天是新西蘭最黑暗的一日，並形容事件是當地前所未見看暴力案件。阿德恩講話時顯得情緒激動，又指自己會飛返首都威靈頓與執法部門官員會面商討對策。
澳洲總理莫理森（Scott Morrison）於Twitter留言，表示對事件感到震驚，他指澳洲正密切留意情況發展，並慰問新西蘭民眾。對於其中一名槍手可能來自澳洲，莫理森暫時未有任何評論。
I'm horrified by the reports I’m following of the serious shooting in Christchurch, New Zealand. The situation is still unfolding but our thoughts and prayers are with our Kiwi cousins.— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 2019年3月15日