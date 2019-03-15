【基督城槍擊案】倖存者：多具死屍壓在我身上

新西蘭基督城周五（15日）發生槍擊案，接近哈格利公園（Hagley Park）一間清真寺被槍手闖入。有目擊者指出，一名持自動步槍男子闖入寺內向人們開槍。暫時已知有6人死亡。警方看來仍在搜捕槍手。 一名當時身在清真寺內的男子表示，他在寺內祈禱期聽到槍聲。他雖然趕得及逃出生天，但她的妻子卻被槍殺。另有男信徒亦目睹子女死在自己眼前，亦有人自稱有多具屍體壓在自己身上，情況恐怖。 另外距離事發現場不遠的林伍德區（Linwood）亦有清真寺遭受襲擊，當地有消息指可能發生第三宗槍擊及發現汽車炸彈，令基督城民眾人心惶惶。總理阿德恩（Jacinda Ardern）譴責事件，並已經趕回首都威靈頓處理事件。

Muslim Association of Canterbury（暫譯：坎特伯雷穆斯林協會）前主席賈馬（Mohammed Jama）表示，一名持槍男子周五下午1時40分（香港時間同日早上8時40分）進入寺內。他說看到4人受傷，另有兩人倒地，不知道他們是生是死。

Stuff引述案發現場附近一名商店東主稱，槍擊案發生的時候，很多人在清真寺內禱告「我聽到20或更多的槍聲。人們跑到Deans Avenue（暫譯：迪恩大道）的另一方。現時我看到很多警察在現場。」一名從清真寺走出來的人告訴他，裏面發生槍擊事件。

一名目擊者表示看到一輛車在迪恩大道追着人跑，車內的人向車外的人開槍。

Stuff引述一名不願透露姓名的男子稱，他在清真寺內祈禱時聽到槍聲。他成功逃出生天，但卻見到被槍殺的妻子躺在清真寺外的路上。他哀嚎着：「的妻子死了。」他悲痛欲絕、無力地垂頭。其他教友在他身旁攙扶，用手撐着他頭部。

另一名男子表示，他看着自己的子女被槍殺。有目擊者說，槍手開檐至少清空兩個彈匣。

有死裏逃生的人表示，自己一度被多具罹難者遺體壓着：「我身上全都是屍體。」

新西蘭基督城槍擊案：圖為案發清真寺通道外躺着一具屍體。（美聯社）

總理阿德恩（Jacinda Ardern）得悉槍擊事件後，即時取消出席公開活動，並召開記者會。她表示今天是新西蘭最黑暗的一日，並形容事件是當地前所未見看暴力案件。阿德恩講話時顯得情緒激動，又指自己會飛返首都威靈頓與執法部門官員會面商討對策。

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）於Twitter留言，表示對事件感到震驚，他指澳洲正密切留意情況發展，並慰問新西蘭民眾。對於其中一名槍手可能來自澳洲，莫理森暫時未有任何評論。

I'm horrified by the reports I’m following of the serious shooting in Christchurch, New Zealand. The situation is still unfolding but our thoughts and prayers are with our Kiwi cousins. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 2019年3月15日