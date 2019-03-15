【基督城槍擊案・慎入】槍手直播開槍瘋狂掃射　女街坊爆頭慘死

新西蘭基督城周五（15日）發生連環槍擊案，接近哈格利公園（Hagley Park）一間清真寺被槍手闖入。有目擊者指出，一名持自動步槍男子闖入寺內向人們開槍。此外，市內一間醫院亦被人開槍掃射，造成多人傷亡。

是次受襲的除了位於基督城Deans Avenue（暫譯：迪恩大道）清真寺，還有一條街道發現炸彈，另有一間醫院外傳出槍聲。

當地傳媒指其中一名槍手為澳洲人，他疑似在網上公布37頁的自白書，稱今次事件是恐怖襲擊。

他是一名27歲白人男子，自稱是反穆斯林、反移民以及反外來種族及文化滲入。

新西蘭基督城槍擊案：有媒體節錄將槍手的自白書，內部提到發動襲擊是為了報復歐洲被外國入侵者入侵。（PM Breaking News Twitter帳戶截圖）

現年37歲的馬哈茂德（Ahmad Al-Mahmoud）形容，槍手是白皮膚與金頭髮的男子，個子頗矮，戴上頭盔以及身穿防彈衣。他與其他槍手得手後，打破清真寺的窗戶逃走。

事發時的祈禱環節在當地時間1時30分開始，槍手則在10分鐘後出現。當時所有信眾都在下跪祈禱。

馬哈茂德說，槍手至少開了數十槍。

新西蘭基督城槍擊案：疑似其中一名槍手的自拍片及自白書在網上流傳。（網絡圖片）

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（綜合報道）