【新西蘭恐襲】不斷更新：澳洲籍疑犯出庭　政府或收緊槍械法

新西蘭南島城市基督城（Christchurch）周五（15日）遭受恐怖襲擊，市內兩間清真寺被槍手血洗，造成最少49人喪生，超過40人受傷。警方事後拘捕三男一女，包括澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant），他被控謀殺罪並於周六（16日）出庭應訊。 本文會持續更新相關消息。

【0945】新西蘭警方發言人米克布什（Mike Bush）表示，兩宗襲擊很大機會是單人犯案，整個過程長約36分鐘。他指疑犯塔蘭特被兩名警員由一架私家車上被拘捕，並不排除向對方起訴更多罪名。

【0940】法官將案件押後到4月5日繼續審理，期間疑犯塔蘭特不准保釋。

【0928】由於法院不開放予公眾入內，大批民眾只可在法院外等候，其中一名民眾表示，他本來想在庭上刺死疑犯，並向傳媒展示一把刀。

基督城恐襲：一名男孩在其中一間遇襲的清真寺附近獻花。（路透社）

【0923】多國政要慰問新西蘭民眾，包括英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、現任總統特朗普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和總理李克強等。

The Queen has sent the following message to the people of New Zealand.



I have been deeply saddened by the appalling events in Christchurch today. Prince Philip and I send our condolences to the families and friends of those who have lost their lives...(1/2) — The Royal Family (@RoyalFamily) 2019年3月15日

【0905】新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，當局會加強槍械管制，並揚言會修改槍械法。

基督城恐襲：澳洲籍疑犯塔蘭特周六（16日）被押解出庭，期間右手擺出「白人至上主義」手勢。（路透社）

【0840】28歲澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）在當地時間早上由囚車押送到基督城法院，沿途有警車護送，另外亦有警方直升機在上空盤旋監視。

當地法院在這宗官司不開放予公眾旁聽，只准傳媒入內。