【新西蘭恐襲】疑犯還柙至4月5日　總理赴基督城視察

新西蘭南島城市基督城（Christchurch）周五（15日）遭受恐怖襲擊，市內兩間清真寺被槍手血洗，造成最少49人喪生，超過40人受傷。警方事後拘捕三男一女，包括澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant），他被控謀殺罪並於周六（16日）出庭應訊。 本文會持續更新相關消息。

【1104】總理阿德恩指，目前仍有39名傷者留院，其中11人在深切治療部。

【1043】恐襲發生超過一日，有多個團體發起籌款，希望為受影響人士解決燃眉之急，至今已經籌得超過100萬新西蘭元（約537萬港元）。

【1034】總理阿德恩率領內閣官員及在野黨領袖布里奇斯（Simon Bridges）前往基督城，與當地穆斯林人士會面。

【1014】疑犯塔蘭特曾使用半自動步槍大開殺戒，新西蘭總檢察長柏克（David Parker）在奧克蘭出席悼念活動時表示，政府將會立法禁止同類型武器，並警告全球正面對極端主義冒起。

基督城恐襲：警方鑑證人員在遇襲的Masjid Al Noor清真寺一帶搜證。（路透社）

【1005】當局的其中調查方向將會是疑犯塔蘭特在2018年11月到保加利亞的一舉一動。索菲亞方面消息指，他們發現疑犯所使用的槍械彈夾上寫有東歐銘文和斯拉夫文字，包括曾經力抗鄂圖曼帝國的歷史名人及戰事的名字。

保加利亞傳媒報道，當局會與新西蘭及美國的調查部門合作。

【0958】新西蘭警方到疑犯塔蘭特位於達尼丁（Dunedin）的住所搜查。

【0950】警方確認死者包括一名小童，但拒絕透露更多情況。至於周五被捕的另外兩名疑犯，警方指仍然調查他們的背景，另外有一名18歲男子涉嫌散佈仇恨言論而惹官非。

【0945】新西蘭警方發言人米克布什（Mike Bush）表示，兩宗襲擊很大機會是單人犯案，整個過程長約36分鐘。他指疑犯塔蘭特被兩名警員由一架私家車上被拘捕，並不排除向對方起訴更多罪名。

【0940】法官將案件押後到4月5日繼續審理，期間疑犯塔蘭特不准保釋。

【0928】由於法院不開放予公眾入內，大批民眾只可在法院外等候，其中一名民眾表示，他本來想在庭上刺死疑犯，並向傳媒展示一把刀。

基督城恐襲：一名男孩在其中一間遇襲的清真寺附近獻花。（路透社）

【0923】多國政要慰問新西蘭民眾，包括英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、現任總統特朗普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和總理李克強等。

The Queen has sent the following message to the people of New Zealand.



I have been deeply saddened by the appalling events in Christchurch today. Prince Philip and I send our condolences to the families and friends of those who have lost their lives...(1/2) — The Royal Family (@RoyalFamily) 2019年3月15日

【0905】新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，當局會加強槍械管制，並揚言會修改槍械法。

基督城恐襲：澳洲籍疑犯塔蘭特周六（16日）被押解出庭，期間右手擺出「白人至上主義」手勢。（路透社）

【0840】28歲澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）在當地時間早上由囚車押送到基督城法院，沿途有警車護送，另外亦有警方直升機在上空盤旋監視。

當地法院在這宗官司不開放予公眾旁聽，只准傳媒入內。