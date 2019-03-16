英國太陽報：文翠珊「會在數周內離去」

英國首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議周二（3月12日）第二次在國會大敗後，不論保守黨及政府高層都陷入混亂。一名內閣部長接受英國《太陽報》訪問時表示，保守黨「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪爵士（Sir Graham Brady）將要「拍她的肩膊」，意思是示意她下台。

《太陽報》周五（15日）引述提供消息的內閣部長報道，相信文翠珊在經歷她首相生涯中最糟的數周後，「會在數周內離去」。

該名內閣部長表示，相信布雷迪爵士將要「拍她的肩膊」，「我不能看着這個（混亂的情況）在未來數周後繼續，一是她（從歐盟）取得協議，否則他們（保守黨議員）要進行信任投票。」

有後座議員指出，文翠珊在周二的投票中已失去管治權威——13名大臣投棄權票，導致下議院通過在任何時間和情況下都反對無協議脫歐（硬脫歐）。來到周四（14日）晚，7名內閣大臣投票贊成延遲脫歐。其中脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）應是其中之一。他在投票前呼籲議員投贊成票，稱站在國家利益的立場上，應實際地將脫歐押後。

文翠珊2018年12月在保守黨對她發動的不信任投票中過關，意味着2019年年底前，該黨議員都不能對她再發動不信任投票。但有脫歐派議員私下暗示，他們可能會支持工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）提出的不信任動議。

（綜合報道）